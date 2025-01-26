Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, kandilde oruç tutmanın önemi nedir? Kandil orucu kaç gün?
Miraç Kandili bu sene 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. Kandil gününde bol bol ibadet etmek isteyenler öncesinde Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu merak ediyor. ecep ayının 27. günü olan Miraç günü, dini bilgilere göre; Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gündür. Peki Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, kandilde oruç tutmanın önemi nedir? Kandil orucu kaç gün?
Miraç Kandili, İslam alemi için kıymetli ve önemli bir gün. İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükseldiği gün olarak kabul edilen Miraç Kandili'nde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar Miraç Kandili orucu ile ilgili araştırma yapıyor. Peki Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu?
MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Miraç Kandili'nde özel bir oruç tutma yükümlülüğü İslam dini açısından bulunmasa da, bazı Müslümanlar bu özel gecede nafile oruç tutmayı tercih edebilirler. Nafile oruçlar, Ramazan ayındaki farz orucun dışında bireysel niyetle tutulan gönüllü oruçlardır. Miraç Kandili'nde oruç tutma tercihi, bu mübarek gecenin derin anlamına ve manevi atmosferine daha fazla odaklanmak amacıyla yapılır.
MİRAÇ KANDİLİ 2025 TARİHİ NE ZAMAN?
Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Miraç Kandili, İslam dünyasında her yıl Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen ve Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği geceyi simgeleyen kutsal bir gündür. Bu özel gece, İslam inancına göre Hz. Muhammed'in Allah'a yakınlık kazanmak üzere Miraç'a yükseldiği, gökleri ve öteki âlemleri gördüğü, Allah ile özel bir iletişime geçtiği rivayetlerine dayanır.
Miraç olayının en bilinen yönlerinden biri, Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği sırada Allah tarafından Müslümanlara beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Başlangıçta 50 vakit olarak belirlenen namaz, Hz. Musa'nın Peygamber Efendimize tavsiyesiyle ve Allah'ın izniyle beş vakte indirilmiştir. Miraç, İslam tarihinde hem manevi bir yolculuk hem de Allah ile doğrudan bir iletişimin simgesidir. Bu gece, Müslümanlar için dua, ibadet ve tövbe ile Allah'a yakınlaşmak için bir fırsat olarak kabul edilir.