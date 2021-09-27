Miralem Pjanic açıkladı: Sakatlığım 3 hafta sürecek

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Beşiktaş'ta Altay maçında sakatlanan Miralem Pjanic, Boşnak basınına sakatlığıyla ilgili konuştu.

Pjanic, maalesef milli maçlarda takımına yardım olamayacağını söyledi ve "İncelemeler sakatlığın biraz daha ciddi olduğunu gösterdi. Muhtemelen 3 hafta sürecek ama Dr Karabeg'in ne diyeceğini göreceğiz. Ondan sonra göreceğiz." ifadelerini kullandı.

3 ASİST YAPTI

Pjanic bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 4 maçta 2 asist yaparken, Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund maçında 1 asist yaptı. Vodafone Park'ta oynanan 3 maçta 3 asist yapan yıldız futbolcu tüm kulvarlarda 5 maçta forma giydi ve 324 dakika süre aldı.