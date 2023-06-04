Miray Daner: Anlaşarak ayrıldık

"MERVE BİZİM TÜYLERİMİZİ DİKEN DİKEN ETTİ"

Geceye katılanlar arasında Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti de vardı. Gecede bütün gözleri üzerine toplayan çift, geçtiğimiz hafta Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'nde aldığı ödülle ilgili duygularını "Çok çok mutluyuz. Çok da tebrik ediyoruz. Çok özel bir ödül bu. Ona çok yakıştı inşallah devamı da gelir. Tüylerimizi diken diken etti. Tüm Türkiye için bu böyle. Dünya'da 76 kadın arasından en iyi oyuncu seçildi. Merve'nin başarısı bizi aşırı mutlu etti" şekleinde ifade etti.