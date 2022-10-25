"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Öte yandan Miray Daner, 30 Ağustos'ta sevgilisin 32'nci yaş günü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutlamıştı. Küçük bir kutlama Engin'in doğum gününü organize eden Daner, o anları, "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" ifadeleriyle paylaşmıştı.