Oyuncu Miray Daner, yer aldığı projelerin kalitesiyle hem de oyunculuk performansı ile ekranların aranan yüzleri arasındadır. Miray Daner Torku Konya Şeker, Tetra Park, Lc Waikiki gibi birçok reklamda da yer aldı. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır. Peki, Miray Daner kimdir? Miray Daner kaç yaşında, nereli? İşte, Miray Daner'in hayat hikayesi...
MİRAY DANER KİMDİR?
Miray Daner 15 Ocak 1999'da İstanbul'da doğdu.
Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.
BİR LİTRE GÖZYAŞI CİHAN KARAKTERİ
Yürekli ailesinin en büyük çocuğu… 18 yaşında, oldukça güzel, sevimli, yaşam enerjisi yüksek bir kız. Her zaman yaşıtlarından bir adım önde, mantıklı, ayakları yere basan yapısıyla ailenin parlak, sorumluluk sahibi, güvenilen çocuğu olmuş. Arkadaşları tarafından da sevilen, kollanan, sosyal yönü kuvvetli biri… Olaylara pozitif yaklaşan, hedeflediği her alanda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ve oldukça başarılı bir genç… Gelecek vadediyor.
MİRAY DANER'İN FİLMOGRAFİSİ
|2010
|Dersimiz Atatürk
|Sabiha Gökçen(küçüklüğü)
|Hamdi Alkan
|2011
|Çınar Ağacı
|Pelin
|Handan İpekçi
|2013
|Arkadaşım Max
|Melda
|Murat Şeker
|Yıl
|Dizi
|Rol
|Yönetmen
|Bölüm
|2008
|Bez Bebek
|Oyuncak
|Serpil Kutça
|1 (53.bölüm)
|2009-2011
|Papatyam
|Gonca
|Bora Tekay
|1-121
|2010
|1 Kadın 1 Erkek
|Zeynep (çocukluğu)
|Leyla Yaman
|1 (98.bölüm)
|2012
|Zil Çalınca
|Duygu
|Yağız Alp Akaydın
|1-40
|2012
|Zil Çalınca Avı
|Miray
|Kerem Çakıroğlu
|1
|2012-2013
|Merhaba Hayat
|Dünya
|Kerem Çakıroğlu
|1-10
|2013-2015
|Medcezir
|Beren Beylice
|Ali Bilgin
|1-77
|2016-2018
|Vatanım Sensin
|Hilal
|Taylan Biraderler
|1-59
|2018-günümüz
|Bir Litre Gözyaşı
|Cihan
|Serhat Şahin
|1-
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