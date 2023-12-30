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        Haberler Yemek Yapma Misafirlerinizin damakları şenlenecek! Nefis yılbaşı pastası tarifi!

        Misafirlerinizin damakları şenlenecek! Nefis yılbaşı pastası tarifi!

        Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi, herkesin seveceği ve damakları şenlendirecek bir tat: yılbaşı pastası. Yılın en özel zamanlarından birinde sevdiklerinizle bir araya gelirken, bu nefis tarifle masanızı renklendirebilirsiniz. Çikolatalı, krema dolgulu ve göz alıcı süslemelerle hazırlanan bu pasta, hem görünümüyle hem de lezzetiyle herkesin beğenisini kazanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 13:00 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:00
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        Yılbaşı, sevdiklerinizle bir araya gelip birlikte güzel anılar biriktireceğiniz özel bir zaman dilimi. Bu özel günü tatlandırmak ve masanıza özel bir lezzet katmak için hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif var: yılbaşı pastası. Bu tarif, muhteşem lezzeti ve görkemli sunumuyla sizi ve misafirlerinizi şımartacak bir lezzet şöleni sunacak.

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        YILBAŞI PASTASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER NELER?

        Malzemeler:

        • 3 su bardağı un
        • 1 su bardağı üzüm
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı süt
        • Yarım su bardağı sıvı yağ
        • 3 adet yumurta
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 paket vanilin
        • 2 yemek kaşığı kakao
        • 2 yemek kaşığı toz kahve (isteğe bağlı)

        Kreması İçin:

        • 2 su bardağı süt
        • 2 yemek kaşığı un
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 paket vanilin
        • 125 gram tereyağı
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        YILBAŞI PASTASI NASIL YAPILIR?

        • Fırını 180 dereceye ayarlayın ve kek kalıbınızı yağlayın veya yağlı kağıt serin.
        • Bir karıştırma kabında yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Sıvı yağı ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.
        • Un, kabartma tozu, üzüm, vanilin ve isteğe bağlı olarak kakaoyu ekleyerek karıştırın. Hamur kıvamını alana kadar karıştırmaya devam edin.
        • Hazırladığınız hamuru kek kalıbına dökün ve önceden ısıttığınız fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
        • Kek pişerken, kreması için tereyağını bir tencerede eritin. Unu ekleyip kavurun ve ardından sütü yavaşça ekleyerek karıştırın. Toz şekeri ve vanilini ekleyip koyu bir kıvam alana kadar karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
        • Kek ve krema soğuduktan sonra keki ikiye kesin. İki katın arasına hazırladığınız kremadan sürün ve pastanın üst kısmına da kremadan sürerek düzgün bir görüntü elde edin.
        • Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Çikolata rendesi, kuru yemişler veya frenk üzümü gibi meyvelerle süsleyerek şık bir görünüm elde edebilirsiniz.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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