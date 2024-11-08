MİT'e 'Mansur Yavaş' talimatı' iddiası

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında geçmişte olmuş bir soruşturmaya gerek bile duyulmamış hususları, birtakım soruşturmalar yürütülüyor. Bir yandan da MİT'e verilmiş bir talimat var. 'Eşeleyin, deşeleyin aman bir şeyler bulun. Bir türlü ilişkilendirmeler yapalım' şeklinde. Hiç bunlara kalkışmasınlar." dedi.

Özel'in bu iddiaları gözleri güvenlik kaynaklarına çevirdi.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, MİT'e, Özel'in iddialarına ilişkin herhangi bir talimat gitmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik de herhangi bir soruşturma ya da çalışmanın söz konusu olmadığı belirtildi. Bu konuda gerekli bilgilendirmenin ise CHP tarafına yapıldığı kaydedildi.