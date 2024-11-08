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        Haberler Gündem Teyit MİT'e 'Mansur Yavaş' talimatı' iddiası

        MİT'e 'Mansur Yavaş' talimatı' iddiası

        CHP lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma yürütüldüğünü ve bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatı'na da (MİT) talimat verildiğini dile getirmişti. Güvenlik kaynakları iddiayı yalanlarken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik de herhangi bir soruşturma ya da çalışmanın söz konusu olmadığı, bu konuda gerekli bilgilendirmenin de CHP tarafına yapıldığı kaydedildi.

        Giriş: 08.11.2024 - 17:10 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:37
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        MİT'e 'Mansur Yavaş' talimatı' iddiası
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        CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında geçmişte olmuş bir soruşturmaya gerek bile duyulmamış hususları, birtakım soruşturmalar yürütülüyor. Bir yandan da MİT'e verilmiş bir talimat var. 'Eşeleyin, deşeleyin aman bir şeyler bulun. Bir türlü ilişkilendirmeler yapalım' şeklinde. Hiç bunlara kalkışmasınlar." dedi.

        Özel'in bu iddiaları gözleri güvenlik kaynaklarına çevirdi.

        Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, MİT'e, Özel'in iddialarına ilişkin herhangi bir talimat gitmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik de herhangi bir soruşturma ya da çalışmanın söz konusu olmadığı belirtildi. Bu konuda gerekli bilgilendirmenin ise CHP tarafına yapıldığı kaydedildi.

        MİT, geçtiğimiz günlerde AK Parti MYK toplantısında FETÖ brifingi verdi. Özel, bu brifingin CHP'ye de yapılması gerektiğini belirterek şunları söylemişti:

        "CHP'nin FETÖ meselesinde kendi bilmesi gereken zaafları varsa, onu söyleyin. İstihbaratla ilgili bir bilgi, ülkenin en çok oy alan ikinci partisiyle paylaşılıyorsa, birinci partisinden niye esirgiyorsunuz?’ demiştim. O geri dönüşü bekliyoruz."

        O geri dönüş yapıldı. Önümüzdeki günlerde MİT, ana muhalefet liderine FETÖ ile mücadeleye ilişkin bir bilgilendirme yapacak.

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        #MİT
        #Kayyum
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