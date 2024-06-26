Mit mi gerçek mi: Devasa filler gerçekten küçük farelerden korkar mı?
Fillerin farelerden korktuğu yaygın bir efsanedir. Bu devasa hayvanların, küçücük fareleri görünce paniğe kapıldığı iddiası, yıllardır hem popüler kültürde hem de çeşitli hikayelerde yer alıyor. Peki, bu iddia ne kadar doğru? Filler gerçekten farelerden korkar mı, yoksa bu sadece bir şehir efsanesi mi? İşte, fillerin farelerden korkup korkmadığına dair detaylar!
Televizyonda fillerin fare görünce sindiğini gösteren birçok sahne var. Özellikle çizgi filmlerde gösterilen bu sahne akla şunu getiriyor: Yaklaşık 6000 kiloluk bir fil, neden maksimum 40 gram ağırlığında olan küçük bir fareden korksun ki? Haberimizde fillerin fareden korkar mı, neden farelerden kaçarlar, başka hangi hayvanlar fareden korkar gibi bilgileri derledik. İşte, detaylar...
FİLLER FAREDEN KORKAR MI?
Popüler inanışın aksine filler, farelerden korkmaz. Sirk fil eğitmenlerinden biri olan Troy Metzler, bu teoriyi test etmek için fil ve fare deneyi gerçekleştirdi. Gösterisinde Metzler, tepkisini görmek için bir filin önüne bir fare tuttu. Şaşırtıcı bir şekilde fil, fareyle ilgilenmiyormuş gibi görünüyordu. Böylece küçük bir farenin fili korkutmadığını kanıtladı. Ancak buna rağmen filler farelerden kaçıyor, neden?
FİLLER NEDEN FARELERDEN KAÇAR?
Fillerin fareleden kaçma nedeni, fillerin çok iyi görememesidir. Yani, bir böceğin önünüzden uçup gittiğini düşünün, anlık bir korkuyla size doğru geldiğini sanıp ters yöne doğru koşabilirsiniz. Filler için de durum aynıdır. Fareyi net göremezler ve fare o kadar hızlı hareket ediyor ki onları ürkütüyor.
Yani Metzler’in deneyinde fareyi elinde tutup file gösterdiğinde korkmamasının ama fare yerde dolaşırken filin tanımlayamadığı cisim yüzünden ürkmesi bundan kaynaklanıyor.
BU EFSANE NEREDEN ÇIKTI?
M.S. 77'ye kadar uzanan bir Yunan masalı bu inancı destekledi. Hikayede bir fare filin hortumuna tırmanıyor ve onu delirtiyor. Bu efsanenin yanı sıra 1600’lü yıllarda İrlandalı bir doktor olan Allen Moulin, farenin filin boğazına girmesi durumunda hava yolunu tıkayabileceğine inanıyordu.
Ancak fillerin boğazlarında küçük koruyucu bir kıkırdak olan epiglot var ve bu kıkırdak boğulmayı önlemek için yabancı cisimleri dışarıda tutmaya yarıyor. Yani fare yüzünden boğulmak gerçek bir risk değil. Ayrıca fil araştırmacısı Richard Lair, bir filin içine tırmanan bir fareyi, kolaylıkla hortumundan çıkarabileceğini belirtti.
DİĞER HAYVANLAR FAREDEN KORKAR MI?
Etrafta koşuşturan bir fare her hayvanı ürkütebilir. Koruyucu refleksler, hayvanların etrafta koşan beklenmedik yaratıklardan korkarak geri sıçramasını sağlar. Yani atlar, kediler veya köpekler gibi birçok hayvan, bir fare yanlarından geçtiğinde geri sıçrayabilir. Ancak bu gerçekten korktuklarını göstermez, sadece beklenmedik bir anda fırlayan farenin onları şaşırttığını gösterir.
Kaynak: The Fact Site