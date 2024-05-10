MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Beşiktaş maçı sonrası yapılan PFDK sevklerine dair sert bir açıklama yayımladı.

Sarı-Lacivertlilerden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna Duyuru;

Hukuksuz, kuralsız ve taraflı yönetim anlayışını kendine ilke edinmiş mevcut Türkiye Futbol Federasyonu'nun skandal PFDK sevkine ilişkin değerlendirmelerimizi spor kamuoyu ile paylaşıyoruz.

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Beşiktaş ile oynadığımız Türkiye Kupası karşılaşmasında kulübümüze, camiamıza, teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'na ve takım kaptanlarımızdan Atakan Çankaya'ya 90 dakika küfür eden rakip takım taraftarlarının FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahürattan sevk edilmemesini zavallı bir HELALLEŞME çabası olarak yorumluyoruz.

Aynı stadyumda kendisine edilen küfürlere parmak sallayıp, stadyumu terk ederek karşılık veren Mehmet Büyükekşi'nin, küfürler eşliğinde saha içi ve saha kenarında görevini yapmaya devam etmek zorunda olan kişilere karşı da TFF başkanı olarak sorumluluğu olduğunu hatırlatırız.