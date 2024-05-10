Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü, cezalarla ilgili PFDK'ya tepki gösterdi - MKE Ankaragücü Haberleri

        MKE Ankaragücü, cezalarla ilgili TFF'ye tepki gösterdi

        Trendyol Süper Lig'in 14. sırasında yer alan MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş maçının ardından yapılan PFDK sevklerine tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankaragücü'nden TFF'ye tepki!
        ABONE OL
        ABONE OL

        MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Beşiktaş maçı sonrası yapılan PFDK sevklerine dair sert bir açıklama yayımladı.

        Sarı-Lacivertlilerden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

        "Kamuoyuna Duyuru;

        Hukuksuz, kuralsız ve taraflı yönetim anlayışını kendine ilke edinmiş mevcut Türkiye Futbol Federasyonu'nun skandal PFDK sevkine ilişkin değerlendirmelerimizi spor kamuoyu ile paylaşıyoruz.

        "1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

        REKLAM

        Beşiktaş ile oynadığımız Türkiye Kupası karşılaşmasında kulübümüze, camiamıza, teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'na ve takım kaptanlarımızdan Atakan Çankaya'ya 90 dakika küfür eden rakip takım taraftarlarının FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahürattan sevk edilmemesini zavallı bir HELALLEŞME çabası olarak yorumluyoruz.

        Aynı stadyumda kendisine edilen küfürlere parmak sallayıp, stadyumu terk ederek karşılık veren Mehmet Büyükekşi'nin, küfürler eşliğinde saha içi ve saha kenarında görevini yapmaya devam etmek zorunda olan kişilere karşı da TFF başkanı olarak sorumluluğu olduğunu hatırlatırız.

        Bu karşılaşmada edilen küfürler Türkiye gündemine girmiş olup, ajans muhabirleri maç sonu basın toplantısında teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'na, resmi yayıncı kuruluş spikeri de futbolcumuz Atakan Çankaya'ya bu konuda soru sorma gereği duymuştur.

        Peki yaklaşık 40.000 taraftarın dakikalarca gerçekleştirdiği küfürlü tezahürata ilişkin sevk yapılmamasının nedeni nedir?

        Kaldı ki bu federasyonun kurulu, 09.05.2024 günü açıklanan kararlarında Alanyaspor karşılaşmasında hemen her stadyumda gerçekleşebilecek tezahüratlarla ilgili kulübümüze 350.000TL para cezası ve 7 blok için bir sonraki karşılaşmada müsabakaya giriş cezası uygulamıştır.

        REKLAM

        Haklarında yapılan her eleştiriye en hızlı şekilde resmi hesaplarından cevap veren federasyon ve kurullarından, futbolumuzdaki güven erozyonunun daha da büyümemesi adına ivedi olarak bir cevap bekliyoruz.

        Bu sorunun 3 cevabı var;

        Sizce hangisi @TFF?

        1- Karşılaşmanın temsilcileri Kerem Baykalmış, Turgay Aytepe ve Nazif Çıldır'ı işitme engelleri olmasına rağmen maçta görevlendirdiniz.

        2- Stadyumlarda artık çirkin ve kötü tezahürat için sevk yapılmayacak. Uygulamaya bu karşılaşma ile başladınız.

        3- Temsilcilerin raporlarında çirkin ve kötü tezahürat yer almasına rağmen, sevk etmeye cesaret edemediniz. Yönetim anlayışınızda kanun ve kural tanımıyorsunuz.

        "Elbet gerçekleşecek TFF Seçimli Mali Kurulu'nda günahlarınızın hesabını futbol kulüplerine vereceksiniz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
        Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Saldırılar yoğunlaştı: Binlerce Filistinli bölgeyi terk etti
        Saldırılar yoğunlaştı: Binlerce Filistinli bölgeyi terk etti
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!