MKE Ankaragücü'nden Anıtkabir'e ziyaret!

Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulunda tek aday girdiği seçimde 308 oyla başkanlığa seçilen Tekin ve yönetim kurulu, bir grup sarı-lacivertli taraftarla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde, silah üretiminin ve direnişin kalbi olan İmalat-ı Harbiye'den doğan kulübümüz MKE Ankaragücü'nün yeni yönetimi olarak, manevi huzurunuzda bulunmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. İmalat-ı Harbiye'nin alın teriyle, inançla ve vatan sevgisiyle yoğrulan mirasını taşımak, sadece bir spor kulübünü yönetmek değil; aynı zamanda cumhuriyete, bağımsızlığa ve sizin emanetinize sahip çıkmak anlamına geliyor bizim için. Bugün, görevimizin ilk günlerinde size söz veriyoruz. Ankaragücü, geçmişiyle onur duyacak, sizin gösterdiğiniz çağdaş ve aydınlık yolda kararlılıkla yürüyecektir. Aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve sonsuz bağlılıkla eğiliyoruz."