MKE Ankaragücü, Renat Dadashov'u transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Azerbaycanlı milli futbolcu Renat Dadashov'u kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkent temsilcisi, Azerbaycanlı milli futbolcu Renat Dadashov'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki forvetle 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat da yer aldı.
Geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Dadashov, çıktığı 33 maçta 6 gol attı.