Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbolMKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile yeniden anlaştı - Ankaragücü Transfer Haberleri

MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile yeniden anlaştı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile anlaştı

Ricardo Faty

Başkent ekibi, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'yi ve Ankara'yı çok sevdiğini belirten Ricardo Faty, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başarılı ortasaha oyuncusu geçtiğimiz sezon Başkent ekibinde 19 Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında forma giyerken, 3 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda forma bulduğu 1 maçta da takımına 1 asistlik katkıda bulundu.

Ricardo Faty'i, Bursaspor 2015-2016 sezonunda Belçika Ekibi Standard Liege'den 650 bin euro bonservisle katmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
FUTBOLBeşiktaş transferi resmen açıkladı
Drogba dev transfer için devrede! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
FUTBOLDrogba dev transfer için devrede!
Koç '3+1' dedi, 2'si yolda! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
FUTBOLKoç '3+1' dedi, 2'si yolda!
Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Akhisar 11'i! Galatasaray Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?
FUTBOLTerim kararını verdi
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
FUTBOLİngiltere'den flaş iddia
Mesut Özil için transfer iddiası
FUTBOLFlaş iddia! Mesut'un yeni adresi...
Serdar Ali Çelikler yazdı: "Evet, Ali Başkan bu yıl daha doğru yoldasınız"
FUTBOL"Evet, Ali Başkan bu yıl daha doğru yoldasınız"
Yusuf Yazıcı basına tanıtıldı!
FUTBOLYusuf Yazıcı basına tanıtıldı!
Jardim'den Falcao açıklaması
FUTBOLJardim'den Falcao açıklaması
Süper Kupa bayrağı köprüye asıldı
FUTBOLSüper Kupa bayrağı köprüye asıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X