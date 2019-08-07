Başkent ekibi, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'yi ve Ankara'yı çok sevdiğini belirten Ricardo Faty, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başarılı ortasaha oyuncusu geçtiğimiz sezon Başkent ekibinde 19 Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında forma giyerken, 3 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda forma bulduğu 1 maçta da takımına 1 asistlik katkıda bulundu.
Ricardo Faty'i, Bursaspor 2015-2016 sezonunda Belçika Ekibi Standard Liege'den 650 bin euro bonservisle katmıştı.
YORUMLAR