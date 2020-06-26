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12 bin yıl öncesine kadar uzanan bir kültürü açığa çıkaran ‌‌Göbeklitepe, tarihteki en eski ve en büyük ibadet merkezi olarak kabul ediliyor. Keşfedildiği tarihten itibaren tüm dünyanın büyük ilgi gösterdiği ve tarihin gizemli gerçeklerini gözler önüne seren ‌‌Göbeklitepe artık mobil seyahat uygulaması ile uzaktan da gezilebilecek. Dijital sesli turlar sunan mobil seyahat uygulaması Piri, dünyanın bilinen en eski tapınaklarına ev sahipliği yapan Göbeklitepe ve Şanlıurfa turlarını kullanıcılarıyla buluşturdu.

2005 yılında Göbeklitepe ile yolu kesişen araştırmacı yönetmen Ahmet Turgut Yazman’ın sesli anlatımıyla hazırlanan içerikler hem evden dinlenebiliyor hem de yerinde dijital tur şeklinde deneyimlenebiliyor.

Sosyal mesafeye dikkat ederek gezmeye imkân sağlayan Piri’deki dijital turlar, kullanıcılarına ayrıca kalabalık gruplarla bir araya gelmeden, kendi telefonlarından kendi turlarını yapabilme ve evden dinleme olanağı da sunuyor.

Turun anlatıcısı Yazman, 2010’da “Dünyanın ilk tapınağı: Göbeklitepe” belgeselinin de yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenmişti. “Göbeklitepe – Dünyanın İlk Tapınağı”nın çekimleri, iki yıl süren yoğun araştırma ve planlama sonrasında, 4 ülkeye toplam 17 bin 500 km’lik yolculuk yapılarak iki senede tamamlandı.

İKİ AYRI ROTADA TARİHE YOLCULUK

Dijital turlar Şanlıurfa ve Göbeklitepe olarak iki ayrı rota halinde dizayn edildi. Şanlıurfa rotasında, Balıklıgöl, Ayn Zeliha Gölü, Urfa Kalesi, Gümrük Hanı, Klaus Schmidt Anı Evi, Fırfırlı Cami, Harran Kapısı, Eyüp Peygamber Cami gibi 17 farklı durak yer alıyor. Her bir durak ortalama 3-5 dakikalık sesli anlatıma sahip. Bu rotayı dinleyerek gezmek yarım gün alırken evden dinlemek ise 1 saat sürüyor.

Dijital sesli tur, kentin binlerce yıllık geçmişine dair ilgi çekici hikayeler de barındırıyor. Kral Nemrud’un Hz. İbrahimle arasında geçenler ‘’Balıklıgöl’’, kızı Zeliha ile yaşadıkları ‘’Ayn Zeliha Gölü’’ isimli duraklarda anlatılıyor. Şehirde Roma döneminin izlerine ise ‘’Haleplibahçe Mozaik Müzesi’’, ‘’Kızılkoyun Nekropolü’’ gibi duraklarda rastlamak mümkün.

T BİÇİMLİ DİKİLİTAŞLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Göbeklitepe rotasında ise 24 durak yer alıyor. Duraklar arasında tapınak bölgeleri ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde ilgili eserler yer alıyor. Göbeklitepe ile ilgili dikkat çeken çok fazla konu bulunuyor. Bu konulardan biri, tepenin insan eliyle oluşturulmuş olması.

12 bin yıl önce buraya gelen insanlar buradaki tapınakları yapmış, belli bir süre kullanmış ve sonra bu tapınakların içini taş, toprak, kemikle doldurarak onları gömmüşler. O dönem burada yaşayan insanlar, gömdükleri tapınakların etrafına yeni tapınaklar yapmış, sonra onları da gömmüş. Bu şekilde zemin zaman içinde yükselince bugün Göbeklitepe olarak adlandırılan tepelik alan meydana gelmiş.

Alanla ilgili merak uyandıran bir diğer konu ise tapınakların içine yerleştirilen T biçimli dikilitaşlar. Bu dikilitaşların, insan benzeri stilize varlıkları temsil ettiği düşünülüyor: Yatay parça kafa, dikey parça ise gövde bölümünü oluşturuyor.

Arkeolog Klaus Schmidt bu dikilitaşlar için “T biçiminde insan benzeri stilize varlık” ifadesini kullanmış. Bu şekilde ifade etmesinin sebebi bölgede birçok insan heykeli kafası ve gövdesinin bulunmuş olması.

Şanlıurfa Yenimahalle’de bulunan ‘’Urfa Adamı’’, aynı dönem insanlarının insan heykeli yapmak istediklerinde yapabildiklerini gösteren güzel bir örnek olarak değerlendiriliyor. Göbeklitepe’de ise T formu ile soyut bir anlatım söz konusu. Bu durum, 12 bin yıl öncesinde yüksek bir sanatsal şuurun olabileceğini düşündürüyor.

30 ŞEHİRDE 150’DEN FAZLA DİJİTAL TUR

Kültürel mirasları teknoloji yardımıyla tanıtmak ve yaşatmak vizyonuyla, Young Guru Academy (YGA) mezunları tarafından kurulan seyahat girişimi Piri; 20 ülke, 30 şehirde, 150’den fazla sesli dijital turuyla 500 binden fazla gezgine hizmet veriyor.

Kültürel mirasları tanıtırken, gezginlerin hayatını teknolojiyle kolaylaştırmayı amaçlayan Piri, sesli dijital turlarını Saffet Emre Tonguç, Ali Canip Olgunlu ve Vedat Milor gibi uzman isimlerin sesli anlatımlarıyla sunuyor. Piri, iOS için App Store ve Android için ise Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor. Gezginler deneyimlemek istediği turu satın alabiliyor ya da ücretsiz turları edinebiliyor.