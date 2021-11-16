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Mobil telefon ve akıllı cihazlar sektörünün tecrübeli, köklü ve öncü şirketlerinden Mobiltel (Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.), şirket paylarının yüzde 20,29’unun halka arzı, 18-19 Kasım tarihleri arasında ’Sabit Fiyatla Talep Toplama’ yöntemiyle olacak. Şirketin halka arz fiyatı 1,60 TL olarak belirlendi. İnfo Yatırım liderliğinde “Sabit fiyatla talep toplama” ve “en iyi gayret aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70’ine karşılık gelen tutar finansal borç ödemelerinde, yüzde 30’u ise şirketin büyüme hedefleri ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacak. Ortakların 6 ay boyunca hisse satmama ve şirketin bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü ile gerçekleştirilecek halka arzda, yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra yurtdışı kurumsal yatırımcılar da hedefleniyor.

SEKTÖRDE BÜYÜME POTANSİLEYİ VAR

Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu: ‘’Ben ilk şirketimi mobil iletişim sektöründe 1994 yılında kurdum, sektörde 27 yılı da geride bıraktım. Mobiltel ise 2001 yılında Motorola’nın distribütörlüğünü alarak kuruldu ve 20 yılda sektörün en köklü oyuncularından biri haline geldi. Şu anda dünyanın önde gelen mobil ve akıllı cihaz markaları Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei ve 30’a yakın diğer markanın yanı sıra Türk Telekom’un da distribütörlüğünü yürütüyoruz. Sektörümüzde önümüzdeki dönemde ciddi bir büyüme potansiyeli görüyoruz. 2023 yılında 5G lansmanı gerçekleşecek. 5G şebekelerinin hayata geçmesi demek tüketicinin elindeki telefonların değişim ihtiyacının doğması demek. Daha güçlü bir mobil internet altyapısına geçmiş olacağız 5G ile birlikte. Yeni uygulamalar hayatımıza girecek. Telefonların güçlerinin, işlemcilerinin, hafızalarının buna göre değişmesi ihtiyacı ortaya çıkacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çok ciddi bir büyüme potansiyeli görüyoruz. Biz de halka arzla birlikte pazarın hızlı büyüyeceği bu döneme güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. Halka arzı, özkaynaklarımızı güçlendirecek, net karlılığımızı artıracak bir hamle olarak görüyoruz. Artık Mobiltel, halka açık, gücünü iş ortakları ve yatırımcıları ile paylaşan, kurumsal yapılanmasını tamamlamış bir şirket olacak. Halka arzla birlikte Mobiltel’in pazardaki konumu daha da iyi bir yere gelecek. Bu halka arzla birlikte Mobiltel, kendi alanında halka açılmış ilk şirket olacak. Bu da bizim için gurur verici’’ dedi.

SATIŞLAR YÜZDE 46.3 ARTTI

2020 yılını pazarın üzerinde bir büyüme ile kapattıklarını belirten Mobiltel Genel Müdürü Yücel Kubanç, “Covid-19 döneminde ertelenen satışlara rağmen, aldığımız stratejik kararların etkisiyle 2020 yılını yüzde 33’lük bir ciro artışı ile kapatarak, gelirlerimizi 1,8 milyar liraya çıkardık. Bu yılın ilk 6 ayında ise pandemide ertelenen alımların satışa dönmeye başlamasıyla satış gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,3 artırarak 980,6 milyon liraya ulaştırdık. Halka arzdan alacağımız güçle sürdürülebilir sağlıklı büyümemizi devam ettirerek mobil telefon ve akıllı cihazlar pazarındaki payımızı artırmaya odaklanacağız. Hedefimiz, 2025 yılında Mobiltel’in mobil telefon satışlarını adet bazında iki katına, ciro bazında üç katına çıkarmak” dedi. Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Mobiltel Turizm Yatırım A.Ş.’nin Kırgızistan’daki yatırımlarına da dikkat çeken Kubanç: ‘’Mobil telefon ve aksesuarları ile operatör ürünlerinin toptan dağıtım ve satışının yanı sıra, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Bishkek Park AVM, Prime Suites Residence ve Sheraton Bishkek Otel yatırımları da bulunuyor. Kırgızistan’ın en büyük gayrimenkul yatırımı olan Bishkek Park AVM, günde 20.000 ziyaretçiyi ağırlıyor.’’ dedi.

ORTAK SATIŞI

Mobiltel’in kendi alanında sektörünün halka açık ilk şirketi olacağını söyleyen İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Güler: ‘’Şirketin 847 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 178 milyon TL artışla 1 milyar 25 milyon TL’ye yükseltilmesi, bununla birlikte mevcut ortak Aydın Mıstaçoğlu’nun sahip olduğu 30 milyon adet payın ortak satışı yoluyla olmak üzere, toplamda 208 milyon adet payın halka arz edilmesi planlanıyor. İnfo Yatırım liderliğinde toplam 31 üyeli aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 15’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,29 olması öngörülüyor. Halka arz fiyatı 1,60 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğü ise 332,8 milyon TL olacak’’ dedi.