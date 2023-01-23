Mobilya sektörü ihracatını artırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Mobilya sektörü ihracatını artırdı

Türk mobilya sektörü, son yıllarda ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye yönelik faaliyetlerini hızlandırarak yakaladığı istikrar sonucu yüzde 11,2 artış sağlayarak 4,7 milyar dolarlık ihracata ulaştı

Mobilya sektörü ihracatını artırdı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) açıklamasına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin geçen yıla ilişkin ihracat verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin ihracatı 2022'de 254,2 milyar dolara yükseldi.

Türk mobilya sektörü, yıl boyunca bir yandan sektör temsilcileri ile fuarlara katılırken, diğer yandan mevcut pazarlarında etkinliklerini artıracak projeler yaparak ihracat rakamlarına önemli katkı sağladı. Sektörün ihracatı, yüzde 11,2 artışla 4,7 milyar dolar oldu.

Türkiye mobilya sektörü ihracatının zirvesinde, 2021 yılında da ilk sırada olan Irak yer aldı. 538,4 milyon dolar ile ilk sırada bulunan Irak'ı, 402,5 milyon dolar ile Almanya takip etti. İsrail'e yapılan ihracat 243,7 milyon dolar olurken, dördüncü sıradaki ABD'ye 240,8 milyon dolar, beşinci sıradaki Fransa'ya 212,8 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirildi.

Geçen yıl ihracat payını yüzde 70,29 ile en çok artıran ülke Katar oldu. Katarlı firmalar, Dünya Kupası sürecinde özellikle turistler için yaptıkları yeni konut, otel ve restoran gibi birçok mekanda Türk mobilyalarını tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşmasına şahitlik etmenin gurur verici olduğunu, bu rakamlara mobilya sektörünün de önemli katkısı bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"MOSFED olarak çatı kuruluşu olduğumuz, sektörümüzü temsil eden birçok derneğimizle birlikte mobilya sektörünün bu rakamlara ulaşmasında etkin bir rol oynadık. Yıl boyunca resesyon endişesi, enerji krizi, ülkeler arasında yaşanan gerilimler gibi pek çok sıkıntı sebebiyle zaman zaman siparişler düştü, zaman zaman pazarda başka sorunlar yaşandı ancak üreticilerimiz asla yılmadılar. Yüksek enerjiyle ve gayretle hem üretip hem ihraç ederek 2022 yılını başarıyla tamamladılar. 2022'ye başlarken öncelikli hedefimiz, bir önceki yılı geride bırakmaktı ve bunu başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi 2023 yılında hedeflerimize ulaşmak için aynı ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz."

Yakın zamanda düzenleyecekleri Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) ile yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ticaret hacmi sağlamayı hedeflediklerini bildiren Güleç, "Yıl boyunca katılacağımız fuar ve tanıtım etkinlikleri ile de bu rakamı daha yukarıya taşıyarak 2023 yılını 5 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu açıldı
İŞ-YAŞAM Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu açıldı
Mustafa Koç mezarı başında anıldı
İŞ-YAŞAM Mustafa Koç mezarı başında anıldı
Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Solskyi: “Türkiye ile tarımda iş birliği içinde olmayı bekliyoruz"
İŞ-YAŞAM “Türkiye ile tarımda iş birliği içinde olmayı ...
Elon Musk'tan 'Tesla tweetleri' savunması
İŞ-YAŞAM Elon Musk'tan 'Tesla tweetleri' savunması
Japonya ile ABD'den 5G ötesi için işbirliği
İŞ-YAŞAM Japonya ile ABD'den 5G ötesi için işbirliği
Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
İŞ-YAŞAM Gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
4 kentteki yatırımlara bazı yatırımlara "proje bazlı teşvik" verilecek
İŞ-YAŞAM 4 kentteki yatırımlara "proje bazlı teşvik"
Turan ilk açılımını Azerbaycan’a yaptı
İŞ-YAŞAM Turan ilk açılımını Azerbaycan’a yaptı
FTX'in kurucusunun mal varlığına el konuldu - Kripto Para Haberleri
İŞ-YAŞAM 700 milyon dolarlık varlığına el konuldu
Aras Kargo'ya 'itibar' ödülü
İŞ-YAŞAM Aras Kargo'ya 'itibar' ödülü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.