        Haberler Keşfet Modern dünyanın hırsına ayna tutmaya hazırlanıyor

        Modern dünyanın hırsına ayna tutmaya hazırlanıyor

        20 yıl önce bir dondurmacının küresel devlere karşı başlattığı Don Kişotvari mücadele, dijital dünyanın yeni gerçekleriyle geri dönüyor. 'Dondurmam Gaymak'ın naif ruhu, 'Gapital' ile modern dünyanın hırsına ayna tutmaya hazırlanıyor

        Giriş: 11.04.2026 - 15:32
        Yıl 2005...

        Elif Dağdeviren arayıp, "Çok özel bir film çektik. Mutlaka izlemelisin, bekliyorum" dedi. Filmin adı 'Dondurmam Gaymak' idi...

        Filmi izlerken oyuncular arasında sadece Turan Özdemir'i tanıdım. Diğer oyuncuları ilk kez gördüm. Çıkışta filmin senaristi ve yönetmeni Yüksel Aksu'ya tanımadığım oyuncuların kimler olduğunu sordum. Aksu, şöyle cevap verdi; "Onlar oyuncu değil, benim hemşehrilerim. Kimi esnaf, kimi ev kadını. Oyunculuk dersi alıp kamera karşısına çıktılar."

        Yüksel Aksu, sinema tarihinde bir ilk'e imza atarak bir filmi tamamen amatörlerle çekti. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi; Muğlalı hemşehrilerinin doğaçlama yeteneğine olan güveni. İkincisi ise profesyonel oyuncuların kaşelerini karşılayacak bütçenin olmaması.

        'Dondurmam Gaymak', sadece oyuncular anlamında özel bir film değildi. Yüksel Aksu ile ettiğimiz sohbet sırasında Muğlalı esnafların filme sponsor olduğunu da söyledi. Ne var ki sponsorlar, bildiğimiz sponsor anlayışından uzaktı. Örneğin bir ayakkabı satıcısı, oyuncuların ayakkabılarını; bir lokanta ekibin yemeğini; bir berber, tıraşlarını; bir tuhafiyeci ise giysileri karşılamıştı. Hatta bir fırın, ekibin yemeklerine sponsor olan lokantaya ekmek vermişti.

        İMECE USULÜYLE GELEN OSCAR ADAYLIĞI

        Bir dondurmacının küresel markalara karşı verdiği Don Kişotvari mücadele; küçük işletmelerin ve esnaf kültürünün giderek yok olmasının olumsuz sonuçlarını gözler önüne serdi. Bu bağlamda Yüksel Aksu'nun oyuncu ve sponsor seçimindeki düşüncesi filmin konusuyla paralellik göstermesi izleyiciler nezdinde büyük ilgi gördü. Bütçesizlik, imece usulüyle bir başarı hikâyesine devşirilmişti.

        'Dondurmam Gaymak', gösterime girdiği 2006'da 636.823 kişi tarafından izlenerek 236 film arasında en çok izlenen 12'nci film oldu. Filmin kalburüstü başarısı gişe verileriyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda 2007’de Türkiye'nin Oscar adayı olarak tarihe geçti.

        O naif ama dirençli ruh, 20 yıl sonra daha büyük bir hesaplaşmayla 'Dondurmam Gaymak Gapital' adıyla dönüyor. İlk filmde bir dondurmacının küresel markalara karşı verdiği mücadele, aslında küçük işletmelerin ve esnaf kültürünün yok oluşuna tutulan bir aynaydı. Devam filminde ise bu mücadele boyut değiştiriyor.

        'Dondurmam Gaymak Gapital', günümüzün en büyük yaralarından biri olan gelenekle, dijital dünyanın çarpışmasıyla ortaya çıkan sonuçlara parmak basacak.

        'Modernleştirme' adı altında yapılan yüzeysel şovlar, emek yerine hırsın ve kısa yoldan zengin olma arzusunun ön plana çıkması, insanların kendi değerlerinden koparak dijital bir hapishaneye hapsolmalarının temel olarak belirlendiği film, izleyicilere şu can alıcı soruyu soracak; "Dünya değişirken, bizi biz yapan değerleri mi koruyacağız, yoksa kapitalin ışıltılı ama ruhsuz dünyasına mı teslim olacağız?"

        Unik Film yapımı 'Dondurmam Gaymak Gapital'i Eyüp Boz yönetirken, başrolleri; Cengiz Bozkurt, Okan Çabalar, Atakan Çelik, Mehtap Bayri, Zehra Yılmaz, Abdullah Burak Kaya, Gülnihal Demir ve Yasin Çam paylaşıyor.

        Konusu... ABD'de başarılı bir bankacı olan 'Kamil'in, oğlunun mutsuzluğu ve geçmişin bitmek bilmeyen çağrısıyla memleketine geri dönmesiyle başlıyor. Ancak 'Kamil'in bulduğu Ula, bıraktığı o samimi kasaba değildir. 'Ali Usta'nın emaneti olan Nasip Dondurmaları, borç batağına saplanmış, daha da kötüsü ruhunu ve itibarını kaybetmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tatlıses'ten sürpriz

        (AA) İbrahim Tatlıses, hastanede kendisini ziyarete gelen Hüseyin Yayman'ı türküyle karşıladı

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler!
        Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Deport edildi
        Dublajın altın çağı bitti mi?
