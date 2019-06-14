Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Mogan Gölü'nde, güvenlik görevlileri tarafından kadına ait cansız beden bulunması üzerine polise haber verildi. İhbarla olay yerine gelerek çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cansız bedenin sudan çıkarılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, cansız bedeni sudan çıkardı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından cansız beden, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan ön araştırmada cesedin, Melek A.’ya ait olduğu belirlendi. Melek A.’nın Ankara’nın Keçiören ilçesinde oturduğu tespit edildi.

DÖRT GÜN ÖNCE ÇOCUĞA AİT CANSIZ BEDEN BULUNMUŞTU

Öte yandan, gölde geçtiğimiz günlerde de 14 yaşındaki Adalet Ş.’nin cansız bedeni bulunmuştu. Melek A.’nın cansız bedeninin bulunduğu alanın, Adalet Ş.’nin cansız bedeninin bulunduğu alana yaklaşık 100 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.