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        Haberler Spor Futbol Moldova: 0 - Norveç: 5 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Moldova: 0 - Norveç: 5 | MAÇ SONUCU

        Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Moldova sahasında Norveç'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 5-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 00:39 Güncelleme: 23.03.2025 - 00:39
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        Norveç gol oldu yağdı!
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        Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Norveç, Moldova'ya konuk oldu. Stadionul Zimbru'da oynanan müsabakayı deplasman ekibi Norveç 5-0 kazandı.

        Norveç'in galibiyetini getiren goller; dakika 5'de Julian Ryerson, dakika 23'de Erling Haaland, dakika 38'de Thelo Aasgaard, Dakika 43'de Alexander Sörloth ve son olarak dakika 69'da Aron Donnum'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte elemelere galibiyetle başlayan Norveç birinci sırada yer aldı, Moldova ise sonuncu sırada yer aldı.

        Grubun sonraki maçında Norveç, İsrail'e konuk olacak. Moldova, sahasında Estonya'yı ağırlayacak.

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