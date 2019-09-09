EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 2. sırada bulunan A Milli Takımımız, gruptaki 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Elemelerde ilk ikide yer alan takımlar bir üst gruba çıkmaya hak kazanıyor. Peki Moldova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli takım aday kadrosu...

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye, Moldova deplasmanına 10 Eylül 2019 Salı günü gidecek. Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Moldova Türkiye maçı, diğer karşılaşmalarda olduğu gibi yine TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyici ile buluşacak.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun laveraj farkıyla lideri Fransa da 10 Eylül 2019 Salı akşamı Andorra ile karşı karşıya gelecek.

CENGİZ VE OĞUZHAN KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım'da Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

eknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Sinan Bolat (Royal Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Juventus),Yıldırım Mert Çetin (Roma),Cengiz Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor),Cengiz Ünder (Roma),Efecan Karaca (Alanyaspor),Abdulkadir Parmak (Trabzonspor),Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş),Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe),İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Yunus Mallı (Wolfsburg),Yusuf Yazıcı (Lille),Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton),Enes Ünal (Real Valladolid),Güven Yalçın (Beşiktaş),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)