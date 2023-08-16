Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim Molibden Nedir, Nerelerde Kullanılır ve Özellikleri Neler? Molibden Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

        Molibden nedir, nerelerde kullanılır?

        "Mo" sembolüyle gösterilen molibden, atom numarası 42 olan kimyasal bir elementtir. Kurşun cevherleriyle karıştırıldığından dolayı adını kurşun anlamına gelen "Molibdaenum" kelimesinden almaktadır. Molibden nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Molibden Türkiye'de nereden çıkarılır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Molibden nedir, nerelerde kullanılır?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeolit nedir, nerelerde kullanılır?
        Zeolit nedir, nerelerde kullanılır?

        Geçiş metallerinden biri olan molibden elementinin erime sıcaklığı oldukça yüksektir. Sert bir element olduğundan dolayı genellikle uçak ve füze parçalarının yapımında tercih edilmektedir. Molibden elementi insan sağlığı için de yüksek bir öneme sahiptir. Molibden nedir? Nerelerde kullanılır? Molibden Türkiye’de nereden çıkarılır? Kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır? Molibden madeni ne işe yarar? İşte, merak edilen detaylar.

        Molibden Nedir?

        Gri gümüşi bir metal olan molibden, doğada serbest olarak bulunmamaktadır; minerallerde çeşitli oksidasyon durumunda bulunmaktadır. Oldukça sert olan bu molibden element, metal ve çeliği güçlendirmek için kullanılır. Keşfine değin element grafit ya da kurşun cevheri sanılıyordu. Kimyasal özellikleri bakımından krom ve wolfram ile benzerlik göstermektedir. Üretilen molibdenlerin çoğu alaşımlarda kullanılmaktadır. Erime sıcaklığının oldukça yüksek olması molibden elementine kullanım avantajını doğurmaktadır. Demir çelik endüstrisinde kullanımı oldukça yaygındır. Molibden elementinin atom ağırlığı 95,94'tür.

        REKLAM

        Molibden Nerelerde Kullanılır?

        Molibden elementinin hangi alanlarda kullanıldığı merak edilen konulardan biridir. Molibden elementinin ön plana çıkan en önemli özelliği yüksek ısıya karşı gösterdiği dirençtir. Çeliklerin dayanıklılığını arttırıp sertlik kazanmaları için kullanılmaktadır. Ayrıca dökme demirlerin mekanik direncini arttırmak için de molibden yararlanılır. Karbür oluşturma özelliği kuvvetlidir. Ateşe dayanıklı fırın parçalarının yapımında da molibden elementinden yardım alınmaktadır. Elektrik elektronik sanayide, cam üretme fırınlarında, uçak parçalarında, uzay araçlarında, tüfek namlularında, pik demirlerde, tüp ve boru şeklindeki aletlerde, boya, mürekkep, plastik ve kauçuk bileşenlerinde, petrol endüstrisinde molibden ve alaşımları kullanılmaktadır.

        Molibden Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

        REKLAM

        Türkiye’deki bakır madenlerinde sıklıkla molibden elementine rastlanmaktadır. Ancak çıkarma maliyetli karı karşılamadığından dolayı çıkarılıp işlenmez. Bu sebeple ülkemizde molibden madenciliği yapılmamaktadır.

        Molibden Madeni Kullanım Alanları

        Molibden elementinin kullanım alanları çeşitlilik göstermektedir. Kullanım açısı bakımından geniş bir liste bizi karşılamaktadır. Molibden madeni kullanım alanları şunlardır:

        • Özel çelikler
        • Pik demirler
        • Tüp ve boru şeklindeki aletlerin yapımında
        • Petrol ürünleri
        • Uçak parçaları
        • Gemi şaftları
        • Kumaş boyalar
        • Yağ ve gresler
        • İğneler
        • Uzay araçları
        • Elektrik telleri
        • Pigmentler
        • Tüfek namluları
        • Akkorlu lambalar
        • Metal ve mıknatıs alaşımları
        • Cam üretme fırınları
        • Elektronik malzemeler
        • Demir çelik endüstrisi

        Molibden Nerede Kullanılır?

        Molibden yüksek bir erime noktasına sahip olduğundan dolayı gri bir toz olarak üretilir ve satılır. Molibden elementi çoğu kez alaşım yapmak için kullanılır. Çelik alaşımlarda sertliği, elektriksel iletkenliği, korozyon ve aşınma direncini arttırmak için kullanılır. Bu alaşımlar motor parçalarında, ısıtmada, matkaplarda ve testere bıçaklarında kullanılmaktadır. Molibden petrol endüstrisi için de bir katalizör görevi görür. Ayrıca molibden sağlıklı bir yaşam için gerekli olan bir elementtir. Molibden zararlı sülfürleri parçalayarak tonsinlerin vücutta oluşmasını engelleyen enzimleri harekete geçirir. Molibdenin eksikliği diş çürümesine, böbrek taşlarının oluşmasına ve çeşitli hastalıklara sebebiyet verebilir. Molibden elementi bitkiler için de oldukça önemlidir. Bu sebeple günümüzde molibden içeren gübreler üretilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır.

        Molibden Madeni Ne İşe Yarar?

        Molibden, oldukça değerli bir elementtir. Ulaşım, inşaat, enerji, tarım ve sağlık sektörlerinde molibden elementinden yararlanılmaktadır. Bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda bu elementten eser miktarda

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Güneş'ten transfer sözleri
        Güneş'ten transfer sözleri
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        "Burada kamyonla altın yok"
        "Burada kamyonla altın yok"
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı