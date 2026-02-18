Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Monaco - PSG: 2-3 (MAÇ SONUCU) - UEFA Şampiyonlar Ligi - Futbol Haberleri

        Monaco - PSG: 2-3 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki Fransız ekibini karşı karşıya getiren son 16 play-off eşleşmesinin ilk maçında PSG, Monaco'yu deplasmanda 3-2 mağlup etti. Mücadelede 2-0 yenik duruma düşen son şampiyon, Desire Doue (2) ve Hakimi'nin golleriyle kazanıp müthiş bir geri dönüşe imza attı. Monaco 48. dakikada Golovin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 00:54 Güncelleme: 18.02.2026 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        PSG'den müthiş geri dönüş!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki Fransız ekibi Monaco ile PSG, son 16 play-off turu ilk maçında karşı karşıya geldi. PSG, zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrılıp rövanş öncesi avantaj yakaladı.

        Maça hızlı başlayan Monaco, 1 ve 18. dakikalarda Balogun'un golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG, iki farklı geriye düşmesine ve Vitinha'nın 22. dakikada penaltı kaçırmasına rağmen pes etmedi.

        MONACO 10 KİŞİ KALDI

        29'da Desire Doue ile farkı bire indiren başkent ekibi, 41'de Hakimi ile skora dengeyi getirdi: 2-2.

        Monaco 48'de Golovin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, bu dakikadan itibaren PSG rakip kalede baskısını daha da artırdı. 67'de bir kez daha sahne alan Doue, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü filelere yollayıp takımını 3-2'lik galibiyete taşıdı.

        İki takım arasındaki rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba akşamı PSG'nin sahasında oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da helikopter pisti olarak kullanılan alan, heyelanda çöktü

        ADANA'nın Feke ilçesinde helikopter pisti olarak kullanılan alan, heyelan nedeniyle çöktü. İlçede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Saimbeyli kara yolu Arıkayası mevkisinde sağanağın ardından heyelan meydana geldi. (DHA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        "Galatasaray tarihi için önemli bir gece!"
        "Galatasaray tarihi için önemli bir gece!"
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        İnternetten gelen ölüm! Defalarca bıçaklanmış...
        İnternetten gelen ölüm! Defalarca bıçaklanmış...
        ABD basını: F-22'ler bölgeye sevk edildi
        ABD basını: F-22'ler bölgeye sevk edildi
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi