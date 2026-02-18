Monaco - PSG: 2-3 (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki Fransız ekibi Monaco ile PSG, son 16 play-off turu ilk maçında karşı karşıya geldi. PSG, zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrılıp rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Maça hızlı başlayan Monaco, 1 ve 18. dakikalarda Balogun'un golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG, iki farklı geriye düşmesine ve Vitinha'nın 22. dakikada penaltı kaçırmasına rağmen pes etmedi.

MONACO 10 KİŞİ KALDI

29'da Desire Doue ile farkı bire indiren başkent ekibi, 41'de Hakimi ile skora dengeyi getirdi: 2-2.

Monaco 48'de Golovin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, bu dakikadan itibaren PSG rakip kalede baskısını daha da artırdı. 67'de bir kez daha sahne alan Doue, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü filelere yollayıp takımını 3-2'lik galibiyete taşıdı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba akşamı PSG'nin sahasında oynanacak.