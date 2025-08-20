Habertürk
Habertürk
        MoneyPay ve TROY'dan stratejik iş birliği - İş-Yaşam Haberleri

        MoneyPay ve TROY’dan stratejik iş birliği

        Migros iştiraki MoneyPay, sunduğu kurumsal yan hak ve bireysel dijital ödeme kartları için Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY altyapısına geçtiğini duyurdu. Bu stratejik iş birliğiyle birlikte, bireysel kullanıcılar ve kurumsal müşterilere ait yan hak kartları Türkiye genelinde TROY logolu olarak kullanılabilir hale geldi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 14:22 Güncelleme: 20.08.2025 - 14:22
        MoneyPay ve TROY'dan stratejik iş birliği
        Migros’un dijital ödeme platformu MoneyPay, kullanıcı deneyimini geliştirme vizyonu doğrultusunda önemli bir adım atarak kurumsal yan hak ve bireysel dijital ödeme kartlarını Türkiye’nin ödeme sistemi TROY altyapısına taşıdı.

        Bu iş birliği sayesinde MoneyPay kart kullanıcıları, artık TROY logolu kartlarla Türkiye genelinde temassız ödeme, ATM işlemleri ve tüm yurt içi harcamalarını güvenle gerçekleştirebilecek. MoneyPay ve TROY arasındaki bu iş birliği hem finansal teknolojiler ekosistemine hem de kullanıcıların ödeme alışkanlıklarına önemli bir katkılar sağlamayı amaçlıyor.

        MoneyPay, dijital ödeme çözümlerini yerli teknolojiyle destekleyerek hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılarına daha güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir bir ödeme deneyimi sunmayı amaçlıyor.

        MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, “Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY ile yaptığımız bu iş birliği, MoneyPay’in dijital ödeme çözümleri alanındaki vizyonunu destekleyen önemli bir adım. Bireysel kullanıcılarımıza ve kurumlara sunduğumuz kartların artık TROY altyapısıyla hizmet veriyor olması hem yerli ekosisteme olan bağlılığımızın hem de kullanıcı deneyimi odağımızın bir yansıması. Yerli iş birlikleriyle büyümeye devam edeceğiz” dedi.

        BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, “Dijital ödemeler alanında güçlü ve yaygın bir ağa sahip olan MoneyPay’in TROY altyapısını tercih etmesi ülkemizde geliştirilen milli ödeme sistemlerine duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu iş birliğiyle; daha fazla kullanıcıya ulaşmayı ve ülkemizde yerli ve güvenli sistemlerin kullanımının daha da yaygınlaşmasını hedefliyoruz. MoneyPay ile gerçekleştirdiğimiz bu entegrasyon, ülkemizin önde gelen kuruluşlarının sürdürülebilir iş birliklerinin de güzel bir örneği” ifadelerini kullandı.

