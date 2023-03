HABERTURK.COM

Bilgisayar her açıldığında ya da her yeniden başlatıldığında, işlemciye bilgisayarın sahip olduğu tüm donanımları tanıtmakla görevli olan BIOS’a ulaşmak, her bilgisayar için farklılık gösterebilmektedir. Peki, Monster BIOS tuşu nasıl öğrenilir? Windows 10 ve Windows 11 BIOS tuşu hangisidir? İşte, tüm detaylar…

Monster BIOS Tuşu

İşletim sistemleri ile donanımlar arasında var olan bağımsız sürücü programlarını yöneten BIOS, anakarta takılı olan bütün ekipmanların gücünü test eden ve bilgisayara bağlı halde bulunan klavye ya da mouse gibi cihazların doğu çalışıp çalışmadığını kontrol eden bir temel yazılımdır. Bu işlemleri her bilgisayar açıldığında ya da yeniden başladığında yapan BIOS, bu görevleri sebebiyle bilgisayarların yapı taşı olarak kabul edilmektedir.

Bilgisayar kullanıcıları ise bazen cihazda ortaya çıkan bir sorun sebebiyle, bazen tarih, saat ya da usb ayarları yapabilmek için BIOS ayarlarına ihtiyaç duyarlar. Peki, Monster BIOS tuşu hangisidir?

Monster marka bilgisayarların tüm modellerinde, BIOS ayarlarına girebilmek için basılması gereken tuş F2’dir. Bilgisayar ilk kez açıldığında ya da yeniden başlatıldığında, markanın logosu ekrana gelmeden önce F2 tuşuna basılması halinde BIOS ayarlarına girmek mümkün olacaktır.

Monster Laptop BIOS Girmek İçin Hangi Tuşa Basılmalıdır?

Monster marka bilgisayarların laptop modellerinin tamamında BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılan tuş F2’dir. Aşağıdaki adımları uygulayarak kolaylıkla bilgisayarınızın BIOS ayarlarına ulaşabilirsiniz:

Bilgisayarınızı açın ya da yeniden başlatın.

Markanın logosu ekrana gelmeden önce F2 tuşuna basın.

Ekrana gelen BIOS sayfası üzerinden Ayarlar sekmesine gidin.

Yapmanız gereken ayarlamaları bu sayfa üzerinden yaparak, düzenlemelerinizi kaydedin ve çıkın.

Bu işlemlerin ardından bilgisayarınız yeniden başlatılacaktır.

Windows 10 HP BIOS Tuşu

Windows 10 işletim sistemi yüklü olan Monster marka bilgisayarınızda BIOS ayarlarına ulaşabilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.

Bilgisayarınızı açın ya da yeniden başlatın. Başlangıç esnasında ekrana henüz bir yazı ya da logo gelmeden önce F2 tuşuna basın.

Eğer BIOS ayarlarınızı UEFI BIOS’a yükseltiyseniz;

Bilgisayarınızdan Windows Ayarlar sayfasını açın. Açtığınız sayfa üzerinde yer alan Sorun Gider seçeneğini seçin. Gelişmiş Seçenekler öğesi altındaki UEFI Ürün Yazılım Ayarları sekmesini seçin. Gelişmiş Başlangıç Seçeneği altındaki Şimdi Yeniden Başlat öğesini seçin. Bilgisayarınız yeniden başladığında UEFI BİOS ayarları ekranınıza gelecektir.

Windows 11 BIOS Tuşu

Windows 11 işletim sistemi yüklü olan Monster marka bilgisayarınızda BIOS ayarlarına girebilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Bilgisayarınızı açın ya da yeniden başlatın. Bilgisayarınız açılırken ve henüz ekran boşken F2 tuşuna basın.

Ya da;

Bilgisayarınız açıkken Windows Ayarlar sayfasını açın. Bu sekme üzerinden Sistem Sayfası ögesine tıklayın. Kurtarma Seçeneği öğesini seçin. Gelişmiş Başlangıç sekmesi içinde yer alan Şimdi Yeniden Başlat seçeneğini seçin. Bilgisayarınız yeniden başladığında BIOS ayarları ekranınıza gelecektir.

Not: Hem Windows 10 hem de Windows 11 işletim sistemine sahip olan Monster marka bilgisayarınızda, BIOS ayarlarına girmek için bir parola da belirleyebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO