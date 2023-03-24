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Bilgisayar her açıldığında ya da yeniden başlatıldığında tüm donanımları, işletim sistemine tanıtmakla görevli olan BIOS ayarlarına ulaşmak, bilgisayarların marka ve modellerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Peki, Lenovo BIOS tuşu nasıl öğrenilir? Windows 10 ve Windows 11 Lenovo BIOS tuşu hangisidir? İşte, tüm detaylar…

Lenovo BIOS Tuşu

Bilgisayarların çalışması için en temel yapı olan BIOS, anakartların sahip oldukları tüm özelliklerin yönetilmesini ve donanımların birbiri arasında bağ kurmasını sağlayan bir sistemdir. Bilgisayar her açıldığında ya da yeniden başlatıldığında, bilgisayarın yapması gereken işlemleri ve komutları denetleyen BIOS, bu görevleri sayesinde bilgisayarların açılmasına yardımcı olmaktadır.

Bilgisayar kullanıcıları kimi zaman bilgisayarlarının saatini ve tarihini düzenlemek, kimi zaman donanım ayarlarını kontrol etmek, kimi zaman da bilgisayarlarına format atabilmek için BIOS ayarlarına ulaşma ihtiyacı hissetmektedirler. Peki, bu ve benzeri işlemleri yapabilmek için basılması gereken Lenovo BIOS tuşu hangisidir?

Lenovo marka bilgisayarlarda BIOS ayarlarına ulaşmak, bilgisayarın eski ya da yeni nesil olmasına göre değişiklik göstermektedir. Eski nesil bir Lenovo marka bilgisayarda, BIOS ayarlarına ulaşabilmek için Fn+F1 ya da Fn+F2 kombinasyonlarına basmak gerekirken; yeni nesil Lenovo bilgisayarlarda ise bilgisayarın ilk açılışı esnasında F1 tuşuna basmak gerekmektedir.

Lenovo Laptop BIOS Girmek İçin Hangi Tuşa Basılmalıdır?

Lenovo marka laptop ya da dizüstü bilgisayarlarda BIOS ayarlarına ulaşmak için izlenmesi gereken yol aynıdır. Bir üstteki ara başlığımızda da belirttiğimiz gibi Lenovo marka bilgisayarınızın eski ya da yeni nesil olmasına bağlı olarak Fn+F1, Fn+F2 ya da F1 tuşlarına basarak BIOS ayarlarına ulaşabilir ve gereken ayarlamalarınızı yapabilirsiniz.

Windows 10 Lenovo BIOS Tuşu

Windows 10 işletim sisteminin yüklü olduğu Lenovo marka bilgisayarlarda, kısayol tuşlarını kullanmadan da BIOS ayarlarına girmek mümkündür. Aşağıda vermiş olduğumuz adımları izleyerek Windows 10 yüklü olan Lenovo marka bilgisayarınızdan BIOS ayarlarına ulaşabilirsiniz:

Bilgisayarınızın alt kısmında yer alan Başlat öğesine tıklayın ve klavyenizde yer alan Windows tuşuna basın. Çıkan menünün sol tarafında yer alan Ayarlar simgesini seçin ve Ayarlar penceresini açın. Ayarlar penceresinde yer alan Güncelleme ve Güvenlik öğesini seçin. Önce Kurtarma seçeneğine daha sonra da Şimdi Yeniden Başlat seçeneğine tıklayın. Karşınıza gelecek olan seçenekler menüsünden Sorun Gider öğesini seçin. Gelişmiş Seçenekler öğesini seçin. Karşınıza gelecek olan ekran üzerinden UEFI Üretici Yazılım Ayarları öğesine tıklayın ve ardından Yeniden Başlat öğesini seçin. Bilgisayarınız yeniden başladığında BIOS ayarları ekranınıza gelecektir.

Windows 11 Lenovo BIOS Tuşu

Tıpkı, Windows 10’da olduğu gibi Windows 11 yüklü olan Lenovo bilgisayarlarda da menü üzerinden BIOS ayarlarına ulaşmak mümkündür:

Bilgisayarınızın alt kısmında yer alan Başlat öğesine tıklayın ve klavyenizde yer alan Windows tuşuna basın. Çıkan menünün sol tarafında yer alan Ayarlar simgesini seçin ve Ayarlar penceresini açın. Çıkan ekran üzerinden sırasıyla, Sistem> Kurtarma> Gelişmiş Başlangıç öğelerini seçin ve ardından Şimdi Yeniden Başlat öğesine tıklayın. Karşınıza gelecek olan seçenekler menüsünden Sorun Gider öğesini seçin. Gelişmiş Seçenekler öğesini seçin. Karşınıza gelecek olan ekran üzerinden UEFI Üretici Yazılım Ayarları öğesine tıklayın ve ardından Yeniden Başlat öğesini seçin. Bilgisayarınız yeniden başladığında BIOS ayarları ekranınıza gelecektir.





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