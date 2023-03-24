Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Lenovo BIOS Tuşu Nedir? Lenovo Laptop BIOS Girmek İçin Hangi Tuşa Basılmalıdır?
ABONE OL

Lenovo BIOS tuşu nedir? Lenovo laptop BIOS girmek için hangi tuşa basılmalıdır?

Orijinal adı İngilizce olan ve Basic Input Output System (Temel Giriş Çıkış Sistemi) ifadesinin kısaltması olan BIOS; bilgisayarların anakartlarının üzerinde yer alması sebebiyle, bu cihazların ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere, giriş ve çıkış aygıtlarını kontrol ederek, bilgisayarların içindeki sistemin açılmasını sağlayan BIOS, alt seviye bir yazılım olarak tarif edilmektedir. Peki, Lenovo BIOS tuşu hangisidir? Lenovo laptop BIOS girmek için hangi tuşa basılmalıdır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Lenovo BIOS Tuşu Nedir? Lenovo Laptop BIOS Girmek İçin Hangi Tuşa Basılmalıdır?
HABERTURK.COM

Bilgisayar her açıldığında ya da yeniden başlatıldığında tüm donanımları, işletim sistemine tanıtmakla görevli olan BIOS ayarlarına ulaşmak, bilgisayarların marka ve modellerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Peki, Lenovo BIOS tuşu nasıl öğrenilir? Windows 10 ve Windows 11 Lenovo BIOS tuşu hangisidir? İşte, tüm detaylar…

Lenovo BIOS Tuşu

Bilgisayarların çalışması için en temel yapı olan BIOS, anakartların sahip oldukları tüm özelliklerin yönetilmesini ve donanımların birbiri arasında bağ kurmasını sağlayan bir sistemdir. Bilgisayar her açıldığında ya da yeniden başlatıldığında, bilgisayarın yapması gereken işlemleri ve komutları denetleyen BIOS, bu görevleri sayesinde bilgisayarların açılmasına yardımcı olmaktadır.

Bilgisayar kullanıcıları kimi zaman bilgisayarlarının saatini ve tarihini düzenlemek, kimi zaman donanım ayarlarını kontrol etmek, kimi zaman da bilgisayarlarına format atabilmek için BIOS ayarlarına ulaşma ihtiyacı hissetmektedirler. Peki, bu ve benzeri işlemleri yapabilmek için basılması gereken Lenovo BIOS tuşu hangisidir?

Lenovo marka bilgisayarlarda BIOS ayarlarına ulaşmak, bilgisayarın eski ya da yeni nesil olmasına göre değişiklik göstermektedir. Eski nesil bir Lenovo marka bilgisayarda, BIOS ayarlarına ulaşabilmek için Fn+F1 ya da Fn+F2 kombinasyonlarına basmak gerekirken; yeni nesil Lenovo bilgisayarlarda ise bilgisayarın ilk açılışı esnasında F1 tuşuna basmak gerekmektedir.

Lenovo Laptop BIOS Girmek İçin Hangi Tuşa Basılmalıdır?

Lenovo marka laptop ya da dizüstü bilgisayarlarda BIOS ayarlarına ulaşmak için izlenmesi gereken yol aynıdır. Bir üstteki ara başlığımızda da belirttiğimiz gibi Lenovo marka bilgisayarınızın eski ya da yeni nesil olmasına bağlı olarak Fn+F1, Fn+F2 ya da F1 tuşlarına basarak BIOS ayarlarına ulaşabilir ve gereken ayarlamalarınızı yapabilirsiniz.

Windows 10 Lenovo BIOS Tuşu

Windows 10 işletim sisteminin yüklü olduğu Lenovo marka bilgisayarlarda, kısayol tuşlarını kullanmadan da BIOS ayarlarına girmek mümkündür. Aşağıda vermiş olduğumuz adımları izleyerek Windows 10 yüklü olan Lenovo marka bilgisayarınızdan BIOS ayarlarına ulaşabilirsiniz:

  1. Bilgisayarınızın alt kısmında yer alan Başlat öğesine tıklayın ve klavyenizde yer alan Windows tuşuna basın.

  2. Çıkan menünün sol tarafında yer alan Ayarlar simgesini seçin ve Ayarlar penceresini açın.

  3. Ayarlar penceresinde yer alan Güncelleme ve Güvenlik öğesini seçin.

  4. Önce Kurtarma seçeneğine daha sonra da Şimdi Yeniden Başlat seçeneğine tıklayın.

  5. Karşınıza gelecek olan seçenekler menüsünden Sorun Gider öğesini seçin.

  6. Gelişmiş Seçenekler öğesini seçin.

  7. Karşınıza gelecek olan ekran üzerinden UEFI Üretici Yazılım Ayarları öğesine tıklayın ve ardından Yeniden Başlat öğesini seçin.

  8. Bilgisayarınız yeniden başladığında BIOS ayarları ekranınıza gelecektir.

Windows 11 Lenovo BIOS Tuşu

Tıpkı, Windows 10’da olduğu gibi Windows 11 yüklü olan Lenovo bilgisayarlarda da menü üzerinden BIOS ayarlarına ulaşmak mümkündür:

  1. Bilgisayarınızın alt kısmında yer alan Başlat öğesine tıklayın ve klavyenizde yer alan Windows tuşuna basın.

  2. Çıkan menünün sol tarafında yer alan Ayarlar simgesini seçin ve Ayarlar penceresini açın.

  3. Çıkan ekran üzerinden sırasıyla, Sistem> Kurtarma> Gelişmiş Başlangıç öğelerini seçin ve ardından Şimdi Yeniden Başlat öğesine tıklayın.

  4. Karşınıza gelecek olan seçenekler menüsünden Sorun Gider öğesini seçin.

  5. Gelişmiş Seçenekler öğesini seçin.

  6. Karşınıza gelecek olan ekran üzerinden UEFI Üretici Yazılım Ayarları öğesine tıklayın ve ardından Yeniden Başlat öğesini seçin.

  7. Bilgisayarınız yeniden başladığında BIOS ayarları ekranınıza gelecektir.


ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ESC Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede ESC Tuşu Hangisi?
TEKNOLOJİ ESC tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar?
Shift Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede Shift Tuşu Hangisi?
TEKNOLOJİ Shift tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar?
F5 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F5 Tuşu Hangisi?
TEKNOLOJİ F5 tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar?
Getir iddiaları doğruladı: Kullanıcı bilgileri çalındı
TEKNOLOJİ İddialar doğrulandı, Getir kullanıcıları dikkat!
Mısır’a 50 milyon Euro’luk fabrika yatırımı
TEKNOLOJİ Mısır’a 50 milyon Euro’luk fabrika yatırımı
Toshiba 15,2 milyar dolara satılıyor
TEKNOLOJİ 15,2 milyar dolara yeniden Japon oluyor
TikTok CEO’su Chew ifade verdi: Çin’in kontrolünde değiliz - ÖNE ÇIKAN HABERLER
TEKNOLOJİ TikTok için çember daralıyor
Yıllık gelir tahmini düştü, işçi çıkartma kararı aldı
TEKNOLOJİ Yıllık gelir tahmini düştü, işçi çıkartma kararı aldı
Deprem bölgesine desteği 1 milyar TL
TEKNOLOJİ Deprem bölgesine desteği 1 milyar TL
OpenAI teknolojisi, Microsoft Bing’e Google ile arama savaşında bir itici güç oldu
TEKNOLOJİ Arama savaşlarında yapay zekâ farkı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.