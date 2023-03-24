Insert tuşu nedir, nerede ve ne işe yarar?

FN Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede FN Tuşu Hangisi?

HABERTURK.COM

Bilgisayar kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlayan Fn tuşu, bazı masaüstü bilgisayarların klavyelerinde bulunsa da daha çok alanın kısıtlı olduğu dizüstü bilgisayarlar üzerinde yer almaktadır. Peki, klavyede Fn tuşu hangisi? Fn tuşu nerede? Bilgisayarların en fonksiyonel tuşlarından biri olan Fn tuşu hakkında tüm bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Fn Tuşu Nedir?

Yeni nesi klavyelerde ve dizüstü bilgisayarlarda yer alan Fn tuşu; farklı tuşlarla birlikte kullanılan bir kısayol komut tuşudur. Daha az tuş ile daha çok işlem yapılmasını sağlayan Fn tuşu; bu özelliği sebebiyle özellikle dizüstü bilgisayarlarda alandan tasarruf edilmesini sağlamaktadır.

Klavyede Fn Tuşu Hangisi?

Bu ara başlığımız altında, kullanıcılar tarafından cevabı en çok merak edilen soru olan Fn tuşu nerede sorusuna yanıt arayacağız. Çoğunlukla küçük klavyelerde yer alan ve alandan büyük bir tasarruf sağlayan Fn tuşu; genellikle bilgisayarların sol alt köşesinde Ctrl ile Windows tuşunun arasında yer almaktadır.

Fn Tuşu Ne İşe Yarar?

Bilgisayarlarımızda yer alan Fn tuşunun ana görevi; F1’den başlayarak F12’ye kadar giden fonksiyon tuşlarının ikincil işlevlerini yerine getirmektir. Bilgisayar kullanıcıları, bu fonksiyon tuşlarına bastıklarında bu tuşlar ilk işlevlerini yerine getirirken; bu tuşlara Fn tuşu ile birlikte basılması halinde ise ses açma kapama, ekran parlaklığını azaltma ya da arttırma gibi fonksiyon tuşlarının ikinci işlevleri gerçekleştirilir.

Bilgisayarların marka ve modellerine göre değişkenlik gösterebilen bu ikinci görevler ise şu şekilde sıralanabilir:

Bilgisayar sesini açma, kısma ya da tamamen sessize alma.

Herhangi bir sayfa üzerinden ekran görüntüsü alma.

Ekran parlaklığını arttırma ya da azaltma.

Ekranda yer alan bir görüntüyü bir başka cihaza yansıtma ya da yansıtılan görüntüyü geri alma.

Bilgisayar üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlemi duraklatma ya da tamamen durdurma.

Bilgisayar üzerinde bulunan kablosuz ağ bağlantısını açma ya da kapatma

Klavyedeki tuşların altında olan aydınlatmayı açma ya da kapatma.

İmleci olduğu yerde kilitleme.

Bilgisayar içinde var olan herhangi bir ses dosyasını başlatma, durdurma ve ileri ya da geri sarma.

Bilgisayarı uçak moduna alma ya da uçak modundan çıkarma.

Uzun komutları ekrana sabitleme.

Dizüstü bilgisayarları hazırda bekletme.

Bilgisayar üzerinde yer alan dahi mikrofonu açma ya da kapatma.

Herhangi bir konuda yardım sayfası açma.

Bilgisayara herhangi bir CD/DVD takma ya da çıkarma.

Dizüstü bilgisayarlarda kamerayı açma ya da kapatma.

Bluetooth’u açmada ya da kapatmada.

Bilgisayarın klavyesini kitleme ya da kilidini kaldırma.

Not: Yukarıda sıralamış olduğumuz hangi görevi, hangi fonksiyon tuşunun (F1, F2, vs.) yaptığını öğrenmek için fonksiyon tuşlarının üzerine yer alan sembol ve simgelere bakabilirsiniz.

Bir klavyede Fn tuşunu aktif etmek ve etmemek ise iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlarda ilki bazı klavyelerde bulunan F Lock tuşudur. Bu tuşun olduğu bilgisayarlarda, F Lock tuşunun ışığının yandığı durumlarda F1 ya da F2 gibi standart işlevler çalışırken; ışığın kapalı olduğu durumlarda ise yukarıda sıralamış olduğumuz özellikler aktif olmaktadır.

Dizüstü bilgisayarlardaki Fn tuşunu aktif etmek ya da kapatmak için ise BIOS ayarlarına girmek gerekmektedir.

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