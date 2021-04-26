Pandemiye bağlı olarak tedarik zincirinin bozulmasıyla tüm dünyada başlayan çip kıtlığının yarattığı sarsıntı, otomotiv sektöründen sonra bilgisayar başta olmak üzere teknoloji pazarında da kendini iyiden iyice hissettirmeye başladı.

Teknoloji markaları bir taraftan üretim ve tedarik ile ilgili sıkıntılarla boğuşurken, diğer yandan da artan maliyetleri son tüketici fiyatlarına yansıtmak için adım atmaya başladı. Bu kapsamda son gelişme ise yerli teknoloji markası Monster Notebook’tan geldi.

Yüksek performanslı dizüstü oyuncu bilgisayarları ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren yerli teknoloji markası Monster Notebook, sektördeki mevcut koşullara yönelik olarak “Önemli Duyuru” başlığıyla bir açıklama yayınladı.

'KURAKLIK İLE BİRLİKTE KÜRESEL KRİZE DÖNÜŞTÜ'

Açıklamada, “Küresel çip endüstrisinin pandemi sürecinin başından itibaren karşılaşmakta olduğu zorluklar artık, içinde yer aldığımız bilgisayar ve oyun ekipmanları sektörü de dahil, tüm sektörleri etkileyen bir çip krizine dönüşmüştür. 2020’nin ilk aylarında tedarik süreçlerinde yaşanan aksaklıklarla başlayan bu süreç, çip üretiminde kullanılan ham maddelerin imalatında yaşanan kesintilerle devam etmiş, çip üretim tesislerinin pandemi döneminde teknoloji ürünlerine yönelik talebin beklenmedik artışına yanıt vermekte zorlanmasıyla ciddiyet kazanmıştır” denildi.

Yaşanan bu durumun, dünyanın önde gelen çip üreticilerinin bulunduğu Tayvan’da yaşanan kuraklık sebebiyle çip üretim fabrikalarının ihtiyaç duyulan miktarda su kaynağına erişememesi gibi faktörlerin de etkisiyle küresel bir krize dönüştüğüne dikkat çeken Monster Notebook, bu durumdan, dizüstü bilgisayarların üretiminde kullanılan LCD ekran panelleri, VRAM gibi bileşenlerin tedarik süreçlerinin de etkilendiğinin altı çizildi.

'FİYATLARI ZORUNLU OLARAK ARTIRACAĞIZ'

Monster Notebook’un açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

“Dünyadaki tüm teknoloji markalarının üretim süreçlerini olumsuz etkileyen bu krizin bir süre daha çözülemeyeceğini ön görüyoruz. Bu bağlamda kamuoyunu, yüksek talebe rağmen düşük üretim karşısında yaşanan bu durumun devam etmesi dolayısıyla önümüzdeki dönemde teknoloji ürünlerinin maliyetlerinde önemli bir artışa sebebiyet vereceği konusunda önceden bilgilendirme gereği duyuyoruz.

En yeni teknolojileri pazara en erişilebilir fiyatlarla sunma politikasını benimsemiş bir marka olarak, bugüne kadar fiyatlarımızın etkilenmemesi için üstümüze düşen tüm aksiyonları aldık. Ancak bununla birlikte, kontrolümüz dışında gelişen bu sürecin, ilerleyen dönemde dünya genelindeki tüm üreticiler gibi, Monster Notebook ürünlerinin fiyatlarında zorunlu bir artışa yol açmasını bekliyoruz.”