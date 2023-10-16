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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella'dan paylaşım: Büyük gurur yaşıyorum! - Futbol Haberleri

        Montella'dan paylaşım: Büyük gurur yaşıyorum!

        A Milli Futbol Takımı, 27 Eylül'de göreve getirilen İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 18 günde çıktığı 2 maçı da kazanarak 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılma hakkını elde etti. Mücaelenin ardından Montella sosyal medyadan bir paylaşım yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:01 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:01
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        Montella'dan paylaşım: Büyük gurur yaşıyorum!
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        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'yi 2024 Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

        Montella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine 1954 yılında İtalyan teknik adam Sandro Puppo yönetiminde katılan Türkiye Milli Futbol Takımı'nı, Avrupa Şampiyonası finallerine götüren ilk yabancı teknik direktör olmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyorum. Kalitelerinden emin olduğumuz ve kendilerine güvendiğimiz oyuncularımızın Hırvatistan ve Letonya karşılaşmalarında sergiledikleri tutkulu ve azimli mücadelenin ardından Türkiye’yi 2024 Avrupa Şampiyonası’na taşıdıkları için onları gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        "Sevgili Türk halkı, milli futbolcularımızın potansiyelinden asla şüphe etmeyiniz." diyen Montella, şu görüşlere yer verdi:

        "Ben ve ekibim yalnızca onların becerilerini en iyi şekilde kullanmaları için uğraş verdik. Bizlere daha büyük sevinçler yaşatacaklarından eminim. Bize dün akşam verdikleri itici güçle Konya'daki zafer gecemize katkı sağlayan taraftarlarımıza da sevgilerimi sunuyorum. Son olarak, hazırlık dönemindeki özverili çalışmaları için teknik ekibime, kamp ortamını en iyi şekilde yürüten milli takım personeline ve destekleri için TFF yönetimine teşekkür ediyorum."

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