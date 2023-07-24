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        Haberler Dünya Moskova'ya iki İHA saldırısı

        Moskova'ya iki İHA saldırısı

        Rusya'nın başkenti Moskova'da, Ukrayna'nın iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 09:22
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        Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yerel saatle 04:00 (TSİ 04:00) sıralarında Moskova'ya iki İHA'yla saldırı yapıldığını belirtti.

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        İHA'ların boş iki binaya çarptığını kaydeden Sobyanin, saldırılar neticesinde ölü veya yaralının bulunmadığı bilgisini paylaştı.

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        RusyaSavunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İHA saldırılarının Ukrayna tarafından yapıldığı aktarılarak "Kiev rejiminin önlenen terör saldırısında can kaybı olmadı" ifadesine yer verildi.

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        Ukrayna'dan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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