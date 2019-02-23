Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen ve Motul ana sponsorluğunda gerçekleşen motosiklet ve bisiklet meraklılarını buluşturan Motobike Istanbul, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.
Motosiklet ve bisiklet severlerin merakla beklediği fuarın açılışı Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Motosiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Bülent Kılıçer, Motul Türkiye Satış Müdürü Kerem Oyılmaz ve Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke tarafından yapıldı.
Bu yıl 11'inci kez kapılarını açan Motobike Istanbul'a, markaların ardı ardına yaptığı yeni model lansmanları damga vurdu.
Fuara katılan BMW, Ducati, Honda, Harley Davidson, Triumph, Yamaha, Vespa, KTM, Kral, Kuba, CF Moto, Volta, SYM, Bajaj, Polaris, Citycoco, Moto Gusto, Husqvarna ve Yuki gibi markalar motosiklet tutkunlarının karşısına çıktı.
Bunun yanı sıra, fuarda ziyaretçilere özel hazırlanan aktivitelerde dikkat çekti.
Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da seminer ve gösteri programları Motobike Istanbul'da yer aldı.
Açılış günü motosiklet akrobasi gösterileri ile nefes kesen Birkan Polat ve Onur Duva'nın, fuar boyunca gösteri alanında motosiklet tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edeceği öğrenildi.
“Motobike Academy” kapsamında ise, konusunda uzman kişilerin yer alacağı bir söyleşi ve eğitim programı da Motobike Istanbul’da ziyaretçileri bekliyor.
Güvenli sürüş eğitimleri, kış rotaları, Motovloggerlar ile söyleşiler “Motobike Academy” kapsamında yer alacak konuların bazıları olarak öne çıkıyor.
Etkinlik boyunca, motosiklet ve bisiklet sektöründen Kerem A Hero, Serkan Özbay, Ersoy Akkartal, Kemal Tuğrul Sümer, Asil Özbay, Erkin Yeşil, İlayda Yağmur Yılmaz, Özge Öztimur, Nesli Avcı, Adile Yavuz, Süren Bayan, Gülşah Merve Yüksel, Ömer Faruk Toprak, Murat Çopur, Yahya Dai, Buket Doran, Ozan Musluoğlu, Serdar Barçın, Emre Sen, Burak Ersöz, Özge Öztimur gibi konuklar Yigit Top’un moderatörlüğünde ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.
Ayrıca, genç yetenekler Toprak Razgatlıoğlu, Deniz ve Can Öncü kardeşler ile de canlı video konferansı yapılacak.
Fuarda bugün ise, “Altın Elbiseli Adam” Barkın Bayoğlu’nu anma programı gerçekleştirildi.
Motobike Istanbul'da, özel yapım ya da kişiselleştirilmiş motosiklet ve bisikletlerin sergileneceği “custom” alanı da bulunuyor.
Motosiklet tutkunu şık giyimli beyefendi ve hanımefendilerin klasik motorları ile yer aldıkları “The Distinguished Gentleman’s Ride” etkinliğinin ekibi de bu yıl custom alanında yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.