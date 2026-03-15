Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        MotoGP'de Katar GP ertelendi! - Motor Sporları Haberleri

        MotoGP'de Katar GP ertelendi!

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. etabı Katar Grand Prix'si, güvenlik gerekçesiyle kasım ayına ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 13:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Katar'ın ev sahipliğinde 10-12 Nisan'da düzenlenmesi planlanan etabın tarihi, Orta Doğu'daki jeopolitik durum göz önünde bulundurularak katılımcıların ve izleyicilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 6-8 Kasım'a alındı.

        Söz konusu ertelemenin ardından sezonun son iki etabının tarihleri de revize edildi. Birer hafta ertelenen Portekiz Grand Prix'sinin 22 Kasım, Valensiya Grand Prix'sinin ise 29 Kasım'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

        İlber
        İlber