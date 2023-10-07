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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Motorine indirim geldi - Enerji Haberleri

        Motorine indirim geldi

        Motorininin litre fiyatına 2 lira 90 kuruş indirim yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 12:13 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:13
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        Motorine indirim geldi
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        Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 90 kuruş indirim gerçekleştirildi.

        İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 37.30 TL, İstanbul Anadolu yakasında 37.24 TL, Ankara'da 37.84 TL, İzmir'de 38.05 TL lira, Adana'da 38.31 TL, Bursa'da 37.91 TL, Antalya'da 38.55 TL, Diyarbakır'da 38.56 TL ve Trabzon'da 38.21 TL oldu.

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