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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motorine indirim yolda... 14 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, LPG ve motorin fiyatı

Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerinin gündeminde. Akaryakıt fiyatlarında, brent petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak indirim beklentisi oluşmuştu. Son dakika haberine göre motorine 71 kuruş indirim geliyor. İşte, 14 Mart 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin fiyatları ve motorin fiyatlarında son durum...

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  • Motorine indirim yolda! Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin ne kadar? Motorine indirim var mı?

    Güncel akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini aldı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,03 dolardan işlem görüyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından gözler akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağına çevrildi. İşte 14 Mart 2023 akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...
  • Motorine indirim yolda! Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin ne kadar? Motorine indirim var mı?

    MOTORİNE İNDİRİM YOLDA!

    Motorine bu gece yarısından itibaren 71 kuruşluk indirim geliyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
  • Motorine indirim yolda! Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin ne kadar? Motorine indirim var mı?

    PEŞ PEŞE İNDİRİM GELMİŞTİ!

    23 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 48 kuruşluk indirim geldi.

    24 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi.

    Son olarak motorin fiyatlarına ise 4 Mart Cumartesi günü itibarıyla 91 kuruş zam uygulandı.
  • Motorine indirim yolda! Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin ne kadar? Motorine indirim var mı?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 14 MART 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,43 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,48 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.63 TL
  • Motorine indirim yolda! Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin ne kadar? Motorine indirim var mı?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,48 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,54 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL
  • Motorine indirim yolda! Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin ne kadar? Motorine indirim var mı?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,85 TL

    Motorin fiyatı: 22,00 TL

    LPG fiyatı: 11,48 TL
  • Motorine indirim yolda! Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, benzin ve motorin ne kadar? Motorine indirim var mı?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,81 TL

    Motorin fiyatı: 22,01 TL

    LPG fiyatı: 11,88 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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