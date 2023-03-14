PEŞ PEŞE İNDİRİM GELMİŞTİ!

23 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 48 kuruşluk indirim geldi.

24 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi.

Son olarak motorin fiyatlarına ise 4 Mart Cumartesi günü itibarıyla 91 kuruş zam uygulandı.