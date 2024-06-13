Motorine zam geldi
Motorine 1 lira 34 kuruş zam geldi. Fiyat değişiklikleri gece yarısından itibaren pompaya yansıdı
Giriş: 13.06.2024 - 09:03 Güncelleme: 13.06.2024 - 09:03
Brent petrol ve dövizde yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı.
Motorin grubuna 1 lira 34 kuruş zam geldi.
Buna göre bugün itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı 40.60 TL oldu.
Ankara'da motorin fiyatı 41,59 TL olurken İzmir'de 41,94 TL oldu.
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