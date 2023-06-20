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Haberler Enerji Akaryakıt Motorine zam geldi! İşte son fiyatlar
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Motorine zam geldi

Motorinin litresine 1.64 lira zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son 3 haftada motorine toplam yüzde 23 zam geldi

Motorine zam geldi! İşte son fiyatlar
HABERTURK.COM

Dolar kuru ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş pompa fiyatına yansıdı.

Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 23.80 liraya, Ankara'da 24.23 liraya, İzmir'de 24.26 liraya, Antalya'da 24.89 liraya, Bursa'da 24.26 liraya, Adana'da 24.60 liraya, Trabzon'da 24.59 liraya, Diyarbakır'da ise 24.93 liraya çıktı.

Son zamla beraber son 3 haftada motorine toplamda yüzde 23 zam geldi.

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