Motorine zam gelecek mi, ne zaman zam gelecek? 23 Mart Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak hatırlanacağı gibi; geçtiğimiz günlerde normal şartlarda motorine uygulanması gereken 5 lira 76 kuruşluk zam, Eşel Mobil Sistemi kapsamında pompa fiyatına 5.18 TL zam olarak yansımıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına bir zam daha gelmesi bekleniyor. Peki, Motorine zam gelecek mi, ne zaman zam gelecek? İşte 23 Mart Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG litre fiyatı...
Akaryakıt fiyatlarıda yaşanan indirim ve zam gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Gelen son zamlar sonrasında litre fiyatı 70 TL aşan motorine bir zam daha geliyor. Yaşanan gelişme, "Motorine zam gelecek mi, benzin ve LPG'ye zam gelecek mi? 23 Mart Pazartesi benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?
Sektör kaynaklarına göre 24 Mart Salı gününden itibaren motorin fiyatlarında yaklaşık 6 TL’lik zam gelmesi bekleniyor.
BENZİN VE LPG'YE ZAM GELECEK Mİ?
LGP ve benzine zam yada indirim beklenmiyor. İşte İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.00 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 71.10 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı:61.86 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 70.96 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 29.89 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 62.97 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 72.22 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İzmir’de benzin litre fiyatı: 63.25 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı:72.50 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 30.29 TL