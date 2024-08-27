İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI NASIL OLACAK, YÖNETMELİKTE NE VAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile, yetki belgesi, ekspertiz raporu, distribütör ve yetkili bayi sorumlulukları, ikinci el araç ticaretindeki garanti şartları, ödeme sistemi ve noterlerin yükümlülükleri gibi hususlar belirlendi.

Yeni yönetmeliğe göre, yetki belgesi olmadan ticari faaliyet kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlama veya satışı yapılamayacak. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapılması halinde, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe her bir satış ticari faaliyet kabul edilecek.

Yetki belgesinin kimlere verileceği ve hangi durumlarda iptal edileceği de yine yeni yönetmelik ile belirlenmiş durumda.

Buna göre, tescilsiz motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde de bulunan işletmenin bu faaliyeti yürütürken satıştan kaçınması, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi tescilsiz motorlu kara taşıtına ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunması halinde verilen yetki belgesi iptal edilecek.

ARAÇ SATIŞ YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?

İkinci el araç alımı satımı için gerekli olan ve ticaret il müdürlükleri tarafından verilecek yetki belgeleri için, çalışma ruhsatında ikinci el taşıt ticaretinin bulunması gerekecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'ndan alınacak mesleki yeterlilik belgesi ile gümrük ve ticaret il müdürlüklerine başvurulacak ve "yetki belgesi" alınacak.