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1 Ocak tarihinden tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de ilan edildi. Önceki yıllardı olduğu gibi MTV'de yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırma yetkisi kullanılmayınca YDO kadar yüzde 58,46 zam yapıldı. Böylece 1301-1600 cc motorlu araçlarda değeri 316 bin 400 TL'yi aşanlar için MTV yeni yılda 7.026 TL'ye yükseldi. Motorsikletlerde ise 251-650 cc motorlular için 1-3 yaş aralığında MTV 1.294 TL'ye çıktı.

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MTV ÖDEMELERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR? MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan ödenebilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak. Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi),

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PTT işyerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek. MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.

Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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