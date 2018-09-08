İki teker ama... Kaza da acı da büyük

08.09.2018 - 14:44 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dünya genelinde nüfusların kentlerde yoğunlaşması ve trafik yoğunluğu nedeniyle motosiklet kullanımı hızla artıyor. Şehir yaşamındaki ulaşım ve park gibi zorluklar motosiklet kullanımını cazip hale getiriyor. Yapılan araştırmalarda 2021 yılında dünya genelinde motosiklet sayısının 160 milyona çıkması bekleniyor. Bununla birlikte trafikte motosiklet kazaları da artış gösteriyor

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Türkiye'de 2017 yılı itibari ile 21.6 milyon motorlu aracın 3 milyonunu motosikletler oluşturdu. Türkiye nüfusunun 80 milyon olduğu göz önüne alınırsa her 100 kişiden 4'ü motosiklet kullanıyor. Ne yazık ki, Türkiye'de birçok motor kayıtsız ve ehliyetsiz olarak kullanılıyor. 2017 yılında 157 bin 779 motosikletin trafiğe kaydı yapılırken, 58 bin 731 motorun ise trafikten kaydı silindi. Motosiklet satışları ise Türkiye'deki altın çağını 2006 yılında yaşadı denilebilir. 2006'da 389 bin motor trafiğe kaydedilirken, yalnızca 7 bin 738 motosikletin kaydı silindi.

MOTOSİKLET EHLİYETİ ALANLARIN % 36'SI KADIN

Motosiklet kullanımına kadınların da giderek ilgi gösterdiği görülüyor. 2010 yılından bu yana kadınların ehliyetli olarak motosiklet kullanımına katılımı her yıl artıyor. 2004 yılında kadınların motosiklet kullanımı yüzde 25'ken, 2010 yılında yüzde 46'ya kadar yükseldi. Kadınların motosiklet kullanımında yüzde 49'la zirve yaptığı yıl ise 2013. 2017'yılı verilerine göre ehliyet alan her 100 kişiden 36'sı kadın.

HER YIL 44 BİN 855 MOTOSİKLET KAZASI OLUYOR

Motosiklet kullanımı ile ilgili insanların en çok tedirgin olduğu konu ise güvenlik. Motosikletlerin, otomobillere göre daha tehlikeli olduğu insanlar arasında sıkça dillendiriliyor. Ne yazık ki, motosiklet kazaları azımsanmayacak boyutta.
Veriler, yaşanan kazaların yüzde 15'inde motosikletin yer aldığını gösteriyor. Bu da 44 bin 855 kaza anlamına geliyor. Otomobillerin kazaya karışma oranı yüzde 53 olsa da, kullanımlar baz alındığında motosiklet kazalarının oranın ciddiyeti gözler önüne seriliyor.

EN SON İSMET BADEM'İN ACISINI YAŞADIK

Motosiklet kazalarında her yıl binlerce vatandaş yaşamını yitiriyor, binlercesi yaralanıyor. Birçok ünlü isim de motosiklet kazaları sonucunda yaşamını yitirdi. En son motosiklet üzerinde fenalaşarak düşen ünlü spor spikeri İsmet Badem aramızdan ayrıldı. 

Kazalarda yaşamını yitiren ünlülere göz atacak olursak; Diriliş Ertuğrul, Akasya Durağı, Ruhsar, Dadı ve birçok ünlü yapımda rol alan Arda Öziri, arkadaşından çıkarak evine gittiği sırada geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Arda Öziri motosiklet tutkunluğu ile biliniyordu.

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BARKIN BAYOĞLU

Altın Elbiseli Adam lakabıyla bilinen ve yayınladığı motosiklet videolarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

BİRÇOK OYUNCU MOTOSİKLET KURBANI OLDU

Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı 'Laz Cemal' karakteri ile büyük beğeni kazanan İsrafil Köse de motorlara olan ilgisiyle biliniyordu. Köse, Kadıköy'de geçirdiği motor kazasında hayata veda etti. Oyuncu Onur Bayraktar, Üsküdar'da geçirdiği motosiklet kazası sonrası yaşamını yitirmişti. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Onur Bayraktar, birçok dizide rol almıştı. Motosiklet kazaları ve acı kayıplarla ilgili sembol isim ise 31 Mayıs 1994'te geçirdiği kaza sonucu 25 yaşında hayata veda eden ünlü besteci ve müzik yapımcısı Uzay Heparı olmuştu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Emeğinize sağlık başarılı olmuş
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