Türkiye'de 2017 yılı itibari ile 21.6 milyon motorlu aracın 3 milyonunu motosikletler oluşturdu. Türkiye nüfusunun 80 milyon olduğu göz önüne alınırsa her 100 kişiden 4'ü motosiklet kullanıyor. Ne yazık ki, Türkiye'de birçok motor kayıtsız ve ehliyetsiz olarak kullanılıyor. 2017 yılında 157 bin 779 motosikletin trafiğe kaydı yapılırken, 58 bin 731 motorun ise trafikten kaydı silindi. Motosiklet satışları ise Türkiye'deki altın çağını 2006 yılında yaşadı denilebilir. 2006'da 389 bin motor trafiğe kaydedilirken, yalnızca 7 bin 738 motosikletin kaydı silindi.

MOTOSİKLET EHLİYETİ ALANLARIN % 36'SI KADIN



Motosiklet kullanımına kadınların da giderek ilgi gösterdiği görülüyor. 2010 yılından bu yana kadınların ehliyetli olarak motosiklet kullanımına katılımı her yıl artıyor. 2004 yılında kadınların motosiklet kullanımı yüzde 25'ken, 2010 yılında yüzde 46'ya kadar yükseldi. Kadınların motosiklet kullanımında yüzde 49'la zirve yaptığı yıl ise 2013. 2017'yılı verilerine göre ehliyet alan her 100 kişiden 36'sı kadın.

HER YIL 44 BİN 855 MOTOSİKLET KAZASI OLUYOR



Motosiklet kullanımı ile ilgili insanların en çok tedirgin olduğu konu ise güvenlik. Motosikletlerin, otomobillere göre daha tehlikeli olduğu insanlar arasında sıkça dillendiriliyor. Ne yazık ki, motosiklet kazaları azımsanmayacak boyutta.

Veriler, yaşanan kazaların yüzde 15'inde motosikletin yer aldığını gösteriyor. Bu da 44 bin 855 kaza anlamına geliyor. Otomobillerin kazaya karışma oranı yüzde 53 olsa da, kullanımlar baz alındığında motosiklet kazalarının oranın ciddiyeti gözler önüne seriliyor.

EN SON İSMET BADEM'İN ACISINI YAŞADIK



Motosiklet kazalarında her yıl binlerce vatandaş yaşamını yitiriyor, binlercesi yaralanıyor. Birçok ünlü isim de motosiklet kazaları sonucunda yaşamını yitirdi. En son motosiklet üzerinde fenalaşarak düşen ünlü spor spikeri İsmet Badem aramızdan ayrıldı.