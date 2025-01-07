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        Haberler Gündem Güncel Motosikletlere bir saatte 127 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        Sakarya'da motosikletlere bir saatte 127 bin TL ceza

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yayalara ayrılan alana motosikletle girenlere trafik ekiplerince ceza yağdı. Yaklaşık bir saat süren denetimde 42 motosiklete 127 bin 143 lira cezai işlem uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:33 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:33
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        Motosikletlere bir saatte 127 bin TL ceza
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        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çark Caddesi'nde yayalara ayrılan alana motosikletle giren şahıslara yönelik denetim yaptı.

        Zabıta ekiplerinin de yer aldığı denetimde yaklaşık bir saatte 42 motosikleti kontrol edildi. Yapılan denetimlerde sürücülere, "ehliyetsiz motosiklet kullanmak" ve "yayalara ayrılan alana motosikletle girmek" gerekçesiyle 127 bin 143 lira cezai işlem uygulandı.

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