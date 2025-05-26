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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan kaleci seçimi açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan kaleci seçimi açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, mücadele öncesi konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 19:55 Güncelleme: 26.05.2025 - 19:55
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        Mourinho'dan kaleci seçimi açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        "HARİKA BİR İŞ ÇIKARDILAR"

        Bugünkü maç hakkında konuşmaya başlamadan önce kendi adıma ve futbolcularım adına, basketbolcuları ve koçlarını tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Harika bir iş çıkardılar. Harika bir başarı elde ettiler.

        "3 PUAN İÇİN OYNAYACAĞIZ"

        Başakşehir maçından önce söylediğim gibi, bu maçların sonuçları bizim pozisyonumuzu değiştirmeyecek. Ama profesyonellik, onur ve gurur var. Bu yüzden 3 puan için oynayacağız. Hatayspor, lig pozisyonundaki durumundan daha iyi bir takım. Evlerindeki son maç, iyi bir bitiriş yapmak isteyecekler. Hazırlık maçı gibi olmayacak. Güzel bir sonuç almaya çalışacaklar. Maçtan beklentilerim bu.

        "UMARIM HİKAYE ÜRETİLMEZ"

        Son 3 maçta 3 kalecimizden biri oynayacak. Livakovic, son maçta oynamıştı. Ertuğrul, bugün oynayacak. İrfan da son maçta oynayacak. Bu benim kararım. Ertuğrul da çok iyi bir kaleci. Harika bir potansiyeli var. Bu sezon bir maçta oynamayı hak etmişti. Dolayısıyla bu şekilde karar verdim. Kulübede de İrfan'ın olmasına karar verdim. Livakovic, bu maç kadrosunda yer almadı. Bundan fazlası değil. Umarım bu kadar basit bir kararın ardından yeni hikayeler üretilmez.

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