Mourinho mesaiye başladı! Batshuayi kararı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi takımın başına getirdiği Jose Mourinho, tatilinin ardından yeniden İstanbul'a geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan Portekizli teknik adam sosyal medya hesabından "1. Gün" yazılı paylaşım yaptı.

KAMP PROGRAMI BELLİ

Sarı-lacivertli futbolcular 22-23 Haziran’da sağlık kontrollerinin ardından tesislerde toplanmaya başlayacak. İlk etap çalışmalarını 24-29 Haziran’da Topuk Yaylası'nda yapacak olan Fenerbahçe, daha sonra 2-13 Temmuz tarihlerinde de Avusturya'nın Bad Wastersdolf'ta kamp yapacak.

BATSHUAYI KARARI ORTAYA ÇIKTI Fenerbahçe'de geçen sezon çoğunlukla sonradan oyuna girmesine rağmen 22 gole imza atan Michy Batshuayi, Galatasaray'a transfer olmak üzere. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sonra eren Belçikalı golcü, uzatma teklifine olumlu yanıt vermezken Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. REKLAM

10 MİLYON EURO'YU REDDETTİ Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıl için toplamda 10 milyon Euro'yu bulan bir teklif yaptığı belirtildi. Ancak Batshuayi'nin tercihi 3 yılda imza parasıyla birlikte 12 milyon Euro'yu bulan bir teklif veren Galatasaray oldu.

PAZARLIK UZADI, MOU'NUN FİKRİ DEĞİŞTİ Batshuayi'nin süreciyle ilgili Jose Mourinho da yönetim tarafından sık sık bilgilendirildi. Portekizli teknik adam, göreve geldiğinde Belçikalı ile devam edilmesine onay verdi. Ancak Galatasaray'ın da devreye girmesiyle uzayan pazarlık süreci nedeniyle Mou'nun da oyuncuyla ilgili fikri değişti.