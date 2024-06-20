Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho mesaiye başladı! Batshuayi kararı ortaya çıktı - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho mesaiye başladı! Batshuayi kararı ortaya çıktı

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a gelerek yeni sezon için mesaiye başladı. Portekizli hocanın Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan Michy Batshuayi ile ilgili fikri ve yaşananlar da ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 13:22 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi takımın başına getirdiği Jose Mourinho, tatilinin ardından yeniden İstanbul'a geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan Portekizli teknik adam sosyal medya hesabından "1. Gün" yazılı paylaşım yaptı.

        KAMP PROGRAMI BELLİ

        Sarı-lacivertli futbolcular 22-23 Haziran’da sağlık kontrollerinin ardından tesislerde toplanmaya başlayacak. İlk etap çalışmalarını 24-29 Haziran’da Topuk Yaylası'nda yapacak olan Fenerbahçe, daha sonra 2-13 Temmuz tarihlerinde de Avusturya'nın Bad Wastersdolf'ta kamp yapacak.

        BATSHUAYI KARARI ORTAYA ÇIKTI

        Fenerbahçe'de geçen sezon çoğunlukla sonradan oyuna girmesine rağmen 22 gole imza atan Michy Batshuayi, Galatasaray'a transfer olmak üzere. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sonra eren Belçikalı golcü, uzatma teklifine olumlu yanıt vermezken Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı.

        REKLAM

        10 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

        Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki futbolcuya 3 yıl için toplamda 10 milyon Euro'yu bulan bir teklif yaptığı belirtildi. Ancak Batshuayi'nin tercihi 3 yılda imza parasıyla birlikte 12 milyon Euro'yu bulan bir teklif veren Galatasaray oldu.

        PAZARLIK UZADI, MOU'NUN FİKRİ DEĞİŞTİ

        Batshuayi'nin süreciyle ilgili Jose Mourinho da yönetim tarafından sık sık bilgilendirildi. Portekizli teknik adam, göreve geldiğinde Belçikalı ile devam edilmesine onay verdi. Ancak Galatasaray'ın da devreye girmesiyle uzayan pazarlık süreci nedeniyle Mou'nun da oyuncuyla ilgili fikri değişti.

        "AİDİYET YOKSA ISRAR DA YOK"

        Fenerbahçe’nin çiçeği burnunda teknik direktörü Mourinho, "aidiyet hissetmeyen ve kalmak istemeyen oyuncular için ısrarcı olmayalım" görüşünü yineledi. Portekizli çalıştırıcı, mevcut teklifin artırılmamasını isterken Fenerbahçe de transferden çekildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Oğuz için yeni formül!
        Oğuz için yeni formül!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı