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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi MSB: 'Dizayn Proje Ofisi'nin tasarım faaliyetlerine başlandı - Savunma Sanayi Haberleri

        MSB: 'Dizayn Proje Ofisi'nin tasarım faaliyetlerine başlandı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MSB'ye Yerli ve Milli Uçak gemisine sahip olunması yönünde verdiği talimat üzerine alınan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'Dizayn Proje Ofisi'nin tasarım faaliyetlerine başlandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 22:45 Güncelleme: 16.02.2024 - 22:46
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        Tasarım faaliyetlerine başlandı
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Yerli ve Millî Uçak gemisine sahip olunması yönünde verdiği direktif üzerine alınan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızın Dizayn Proje Ofisi tarafından tasarım faaliyetlerine başlandı.

        YERİNDE İNCELENDİ

        Bu kapsamda; Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü tarafından başlanan ve konsept tasarımı üzerinde önemli bir mesafe kat edilen, Milli Uçak gemisi tasarımının yerinde incelenmesi maksadıyla, 15 Şubat 2024 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun beraberinde; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü ziyaret edildi. Ziyaret esnasında Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğünün yüksek mühendislik tabanlı üstün tasarım yeteneği ve mühendislerimizin en son TCG İstanbul Fırkateyninin tasarım ve imalatıyla taçlandırdığı, harp gemisi tasarım gelenek ve tecrübesi ile hayata geçirilen Milli Uçak gemisi tasarım faaliyetleri yerinde incelendi" denildi.

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        #MSB
        #Dizayn Proje Ofisi
        #haberler

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