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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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