MSB uzman erbaş alımı 2024: MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

MSB uzman erbaş alımı başvuruları başladı. Milli Savunma Bakanlığı, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır." ifadeleri ile 25 bin uzman erbaş alımı yaptığını açıklamıştı. Peki MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?