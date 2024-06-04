MSB uzman erbaş alımı 2024: MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 25 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere alınacak adaylar başvurularını e devlet üzerinden yapacak. Peki MSB uzman erbaş alımı ne zaman, MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?
MSB uzman erbaş alımı başvuruları başladı. Milli Savunma Bakanlığı, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır." ifadeleri ile 25 bin uzman erbaş alımı yaptığını açıklamıştı. Peki MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları nelerdir?
MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvurular 03.06.2024 saat 11.00'dan 30.06.2024 saat 23.59'a kadar yapılabilecektir. Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.
MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır.
BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?
Başvuru şartlarını taşımadıkları hangi aşamada olursa olsun tespit edilen/anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak,
Görevdeyken başvuru yapan sözleşmeli erbaş ve erlerden, değerlendirme aşamaları devam ederken 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu 4’üncü maddesi gereği 7’nci hizmet yılını dolduranların adaylıkları sonlandırılacaktır.