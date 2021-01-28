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MSÜ başvuru 2021 başvuru yap! MSÜ sınavı başvuru nasıl yapılır? İşte MSÜ başvuru kılavuzu

2021 MSÜ başvuruları başladı! Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavına katılmak isteyen adaylar 23 Şubat 2021 tarihine kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek. Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği MSÜ sınavı başvuru nasıl yapılır, MSÜ başvuru yap! İşte MSÜ başvuru kılavuzu

MSÜ başvuru 2021 başvuru yap! MSÜ sınavı başvuru nasıl yapılır? İşte MSÜ başvuru kılavuzu

Uzun zamandır merak edilen 2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ),tarihi 4 Nisan olarak açıklanmıştı. Sınava katılmak isteyen adayların heyecanla beklediği başvuru günü geldi. MSÜ başvuru 2021 başladı! MSÜ sınavı başvuru nasıl yapılır, MSÜ başvuru yap! İşte MSÜ başvuru kılavuzu

MSÜ SINAVI NEDİR?

MSÜ aday belirleme sınavı, Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 19 Ocak 2021 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik sınavdır. ÖSYM tarafından yapılır ve değerlendirilir.

MSÜ BAŞVURULARI BAŞLADI!

2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)
başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. MSÜ 2021 BAŞVURU TARİHLERİ 27 Ocak - 23 Şubat 2021 olarak belirlenmiştir.

2021 MSÜ SINAVI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 MSÜ 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. 2021 MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

2021 MSÜ SINAVI BAŞVURU KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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