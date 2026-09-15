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        Haberler Gündem Eğitim Doğa Kolejinde yeni eğitim yılı 25. yıl heyecanıyla başladı

        Doğa Kolejinde yeni eğitim yılı 25. yıl heyecanıyla başladı

        Türkiye'nin dört bir yanındaki Doğa Koleji kampüslerinde okulun ilk gün heyecanı yaşanırken on binlerce öğrenci uzun bir yaz tatilinin ardından öğretmenleri ve arkadaşlarıyla yeniden buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 13:38 Güncelleme:
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        Doğa Kolejinde yeni eğitim yılı 25. yıl heyecanıyla başladı

        Bugün başlayan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ile yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yaparken 1,2 milyonu aşkın öğretmen de öğrencilerle birlikte sınıflardaki yerini aldı. Doğa’nın mutlu çocukları da uzun bir aranın ardından okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu. Doğa Koleji için yeni eğitim yılının ilk günü, yalnızca ders zilinin çaldığı bir başlangıç değil 25 yıllık büyük bir hikâyenin yeni sayfası oldu. Eğitim sektöründe 2002 yılından bu yana etkin rol oynayan ve eğitim trendlerine yön veren Doğa Koleji, eğitim yolculuğunun 25. yılına ulaştı. 25. yılın mottosu ise “Birlik, Güven ve Dayanışma” olarak belirlendi.

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        100’ü aşkın kampüste düzenlenen açılış törenlerinde öğrenciler, veliler, öğretmenler bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenlerde okul yöneticilerinin konuşmaları, şiirler ve öğrencilerin hazırladığı etkinliklerle ilk gün coşkusu yaşandı.

        "YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DA KENDİMİZE YENİ HEDEFLER KOYUYORUZ"

        Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç yeni eğitim-öğretim yılı ve kurumun 25. yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı ‘Bu yıl Doğa Koleji için yalnızca yeni bir eğitim-öğretim yılının başlangıcını değil, aynı zamanda 25 yıllık köklü eğitim mirasımızın gururunu temsil ediyor. Çeyrek asır önce başlayan eğitim yolculuğumuz, bugün Türkiye’nin dört bir yanında on binlerce öğrencinin hayatına dokunan, güçlü akademik başarıları, uluslararası standartlardaki eğitim anlayışı ve yetiştirdiği nesillerle ülkemize değer katan büyük bir eğitim ekosistemine dönüşmüştür. 25 yıldır en büyük sermayemiz; velilerimizin bize duyduğu güven, öğretmenlerimizin özverisi ve Doğa Koleji ailesinin ortak değerler etrafında oluşturduğu güçlü kurum kültürü olmuştur. Kurumsal itibarımızın temelinde de tam olarak bu güven ve sürdürülebilir başarı anlayışı yer almaktadır.

        Bugün Türkiye’nin En İtibarlı Özel Okulu unvanına sahip olmamız, LGS ve YKS’de elde ettiğimiz dereceler, öğrencilerimizin dünyanın önde gelen üniversitelerinden aldığı kabuller ve uluslararası platformlarda kazandığımız başarılar; 25 yıllık eğitim vizyonumuzun somut yansımalarıdır. Ancak bizim için en büyük başarı, öğrencilerimizin potansiyellerini keşfetmeleri, özgüvenle geleceğe hazırlanmaları ve kendi başarı hikâyelerini yazabilmeleridir. Doğa Koleji olarak geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yürüyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş, bilimsel ve akılcı eğitim anlayışını rehber edinerek, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı, dünyayı anlayan, üreten ve liderlik eden nesiller yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. 25. yılımızda da eğitimde mükemmeliyet anlayışımızdan ödün vermeden, öğrencilerimizin geleceğine değer katmayı kararlılıkla sürdüreceğiz’dedi.

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        EMRE TUNA DA OKULUNA KAVUŞTU

        Yeni eğitim yılının ilk gününde Doğa ailesi için en anlamlı buluşmalardan biri de geçen yıl sağlık sorunları nedeniyle tedavi için Dubai’ye giden Emre Tuna Öztürk’ün yeniden arkadaşlarına ve okuluna kavuşması oldu. Nadir görülen genetik bir kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden Emre’nin tedavisi için valilik izinli resmî bir bağış kampanyası yürütülmüş ve Doğa Koleji ailesi kampanyalara destek vermişti.

        Tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan dönen Emre Tuna, yeni eğitim yılına arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte başladı. Emre Tuna’yı öğrencisi olduğu Ataşehir 1 Kampüsünde, Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdür Selim Genç karşıladı. Selim Genç “Geçtiğimiz yıl Emre’nin sağlık mücadelesinde hep birlikte yanında olduk. Hepimiz onun için umut ettik, dua ettik, elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Bugün ise onu karşımızda sağlıklı, güçlü ve yeniden okulunda görmek, bizim için tarif edilemeyecek kadar büyük bir mutluluk” dedi.

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        #Doğa Koleji
        #haberler
        #Selim Genç
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