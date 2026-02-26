MSÜ sınav tarihi: 2026 MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?
2026 yılında gerçekleşecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için geri sayım başladı. MSÜ sınav giriş belgeleri 19 Şubat tarihinde erişime açıldı. Sınava girecek adaylar, sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerekiyor. Peki, MSÜ sınavı hangi gün, saat kaçta yapılacak, soru dağılımı nasıl? İşte tüm detaylar...
2026 MSÜ sınavı gündemdeki yerini koruyor. Subay, astsubay ve harp okulları gibi askeri eğitim kurumlarına alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılacak sınavın giriş belgeleri yayınlandı. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav giriş belgelerine erişebiliyor. MSÜ sınav kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte sınav takvimi belli oldu. Bu kapsamda “MSÜ sınavı hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sınav giriş belgeleri 19 Şubat itibarıyla yayımlandı. Adaylar 1 Mart tarihine kadar ÖSYM AİS sistemi üzerinden sınav giriş belgesine erişebilecek.
2026 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MSÜ SINAV TARİHİ
2026 MSÜ sınavı 1 Mart Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak.
MSÜ SINAVI SORU DAĞILIMI
MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.
Sınavda,
Türkçe 40 soru,
Sosyal Bilimler: Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe) 5 soru,
Temel Matematik 40 soru,
Fen Bilimleri: Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6 soru sorulacak.