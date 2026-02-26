2026 MSÜ sınavı gündemdeki yerini koruyor. Subay, astsubay ve harp okulları gibi askeri eğitim kurumlarına alınacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılacak sınavın giriş belgeleri yayınlandı. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav giriş belgelerine erişebiliyor. MSÜ sınav kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte sınav takvimi belli oldu. Bu kapsamda “MSÜ sınavı hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...