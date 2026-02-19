Canlı
        Haberler Bilgi Gündem MSÜ sınav yeri sorgulama ekranı 2026: ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı MSÜ sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

        MSÜ sınav yeri sorgulama ekranı: MSÜ sınav giriş belgeleri yayınlandı!

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026 Mart ayında gerçekleşecek. Merakla beklenen sınav yerlerine dair resmi duyuru ÖSYM tarafından yapıldı. MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı. Sınava girecek adayların, sınav giriş belgesiyle beraber geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. İşte, 2026 MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 11:29 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:29
        1

        2026 MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Mart ayında gerçekleşecek sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika süre verilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sınav yerlerine dair yapılacak duyuruya dönmüştü. Beklenen açıklama geldi. MSÜ 2026 sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sistemi üzerinden yayımlandı. Peki, MSÜ sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte tüm ayrıntılar...

        2

        2026 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

        2026 MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı.

        ÖSYM yaptığı açıklamada ''1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.'' ifadelerini kullandı.

        3

        MSÜ SINAV YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

        ÖSYM 2026 MSÜ SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2026 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü yapılacak.

        Sınav saat 10.15'te başlayacak olup adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

        5

        MSÜ SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA OLACAK?

        Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.

        Sınavda,

        Türkçe 40 soru,

        Sosyal Bilimler: Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe) 5 soru,

        Temel Matematik 40 soru,

        Fen Bilimleri: Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6 soru sorulacak.

        6

        MSÜ SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Sınava katılacak adayların, sınav günü giriş belgeleriyle birlikte geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. 2026-MSÜ Sınav Kılavuzu’nda belirtildiği üzere; fotoğraflı nüfus cüzdanı, fotoğraflı T.C. kimlik kartı ya da süresi geçerliliğini koruyan fotoğraflı pasaport belgelerinden herhangi birini ibraz edemeyen adaylar sınav binasına alınmayacak.

        2026-MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
