MSÜ SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?

Sınava katılacak adayların, sınav günü giriş belgeleriyle birlikte geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. 2026-MSÜ Sınav Kılavuzu’nda belirtildiği üzere; fotoğraflı nüfus cüzdanı, fotoğraflı T.C. kimlik kartı ya da süresi geçerliliğini koruyan fotoğraflı pasaport belgelerinden herhangi birini ibraz edemeyen adaylar sınav binasına alınmayacak.

