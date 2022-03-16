MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusu sınav tarihine kısa bir süre kala gündeme geldi. 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girecekler “2022 MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?” sorusuna yanıt aradı. MSÜ giriş belgelerinin ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.