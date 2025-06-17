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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ SONUÇ TARİHİ 2025 | MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        MSÜ tercih sonuç tarihi 2025: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        24 Mart tarihinde başlayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 18 Nisan tarihinde sona erdi. Belirtilen tarih aralığında tercihlerini tamamlayan adaylar, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. Peki, "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 21:00 Güncelleme: 17.06.2025 - 23:07
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        MSÜ tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tercihlerini 18 Nisan tarihine kadar "personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden yapan adaylar, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe beklemeye başladı. Peki, "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı...

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        MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmadı, ancak geçmiş yılların takvimleri ve mevcut kaynaklar, sonuçların yakın bir tarihte ilan edilebileceğine işaret ediyor.

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        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Üniversitesi tercihleri değerlendirme işlemleri 18 Nisan’dan itibaren başladı. Bakanlık tarafından sonuçlara ilişkin herhangi bir takvim ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl tercihler 3 Nisan - 10 Mayıs tarihleri arasında alınırken sonuçlar 11 Haziran tarihinde duyurulmuştu. MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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        KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI

        MSÜ tercih sonuçları açıklandığı zaman personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar PERTEM üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçlarını öğrenebilecekler.

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        SONUÇLAR PERTEM ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

        MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfası olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

        Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek.

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